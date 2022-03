Film e Food: a Milano la prima sala cinema-ristorante d’Italia con i menù di Eataly

Due formule, l’AperiEataly alle 18 e la cena, con due menù alle 20.

Approfittare della cena o dell’aperitivo per vedersi un film, come dire unire l’utile al dilettevole, o se vogliamo il piacere con il piacere. A Milano è possibile. Riapre infatti la Sala Nobel, la prima sala cinema-ristorante d’Italia, ospitata da Anteo Palazzo del Cinema e curata da Eataly Milano Smeraldo.

Nata nel 2017 dalla partnership delle due realtà milanesi, la Sala Nobel è un format innovativo di intrattenimento che sposa il gusto del cinema con quello del cibo di qualità sull’esempio di quanto già attuato a Berlino e Chicago. Dal lunedì alla domenica ci si può ritagliare un momento di gusto seguendo le trame delle pellicole selezionate e assaggiando comodamente in poltrona le proposte dalla cucina di Eataly.

Le formule pensate ad hoc per la Sala Nobel sono l’aperitivo “AperEataly” dal giovedì alla domenica alle ore 18.00, la cena dal lunedì alla domenica alle ore 20:00 oppure il pranzo in programma per il sabato, la domenica e i giorni festivi alle ore 13:00 con menu dedicati (con una proposta vegetariana per ogni formula) da accompagnare a vini, birre e bibite della Carta Bere di Eataly.

Due i menù al momento proposti: “John”, che prevede Mondeghini alla milanese con salsa tartara, Gnocchetti al ragù di Fassona, Flan di carciofi con crema di Parmigiano Reggiano e castagne. Nel secondo menù “Samuel” si può scegliere: Hummus di ceci con sfoglie di mais, Risotto alla milanese, Flan di carciofi con crema di Parmigiano Reggiano e castagne. Due scelte anche per i dessert il Tiramisù Eataly o la Tagliata di frutta fresca. Tutto è pensato per una degustazione di livello. I tempi del pasto sono scanditi dalle proiezioni e il personale di servizio lavora nel rispetto della visione, mentre la funzionalità delle poltrone consente di mangiare comodamente guardando il film.

Insomma, una vera e propria ristorazione che si differenzia da un locale aperto due anni fa a Napoli l’Hart una storica monosala partenopea, situata a Chiaia, uno dei quartieri più benestanti della città ristrutturata in modo unico: via le poltrone classiche per mettere letti (3 posti), divani (2 posti) e poltrone spaziose con un bar bistrot dove gli spettatori possono ordinare da mangiare prima o durante il film

La sala cinema ristorante Nobel ha riaperto con due importanti film proiettati sia in italiano che in versione originale con i sottotitoli italiani: “Belfast” di Kenneth Branagh e “Il ritratto del Duca” con Helen Mirren.