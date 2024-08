Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola: 10 giorni di tradizione culinaria ed eccellenza locale

Dal 30 agosto all’8 settembre 2024, l’evento presenta esposizioni di varietà di peperoni, showcooking, degustazioni e intrattenimento per tutte le età, inclusa la rassegna musicale de Il Foro Festival

La cittadina di Carmagnola, nella provicia di Torino si prepara ad ospitare la 75ª edizione della sua rinomata Fiera Nazionale del Peperone. L’evento, in programma dal 30 agosto all’8 settembre 2024 e con ingresso gratuito, promette di regalare 10 giorni di intrattenimento e degustazioni per tutti, celebrando uno dei prodotti più distintivi del territorio. Organizzata dalla Città di Carmagnola e prodotta, per la prima volta, da Sgp Grandi Eventi, la fiera si annuncia come un’esperienza culinaria da non perdere.

La ricca tradizione culinaria del peperone di Carmagnola

La tradizione di questo evento affonda le sue radici nella storia locale. Il peperone di Carmagnola, proveniente originariamente dal Perù ma adottato con successo nel territorio fin dai primi del Novecento, è diventato un vero pilastro dell’agricoltura e dell’economia locale. Coltivato con metodi tradizionali e sostenibili, questo ortaggio si distingue per la sua polpa spessa, il gusto dolce e l’alto contenuto di vitamina C, qualità che ne hanno garantito la fama nel tempo.

Disponibile in varietà come il Quadrato, il Lungo detto Corno di Bue, il Trottola, il Quadrato allungato e il Tomaticot, il peperone di Carmagnola si presta a una vasta gamma di preparazioni, dalla cucina tradizionale piemontese ai piatti più innovativi. La coltivazione di questo ortaggio segue rigorosi standard qualitativi, garantendo un prodotto che rispetta l’ambiente e le antiche pratiche agricole.

L’eccellenza del peperone di Carmagnola è stata riconosciuta con importanti marchi di qualità, come il marchio del Consorzio del Peperone di Carmagnola e il riconoscimento come Prodotto Agroalimentare Tradizionale da parte del ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Questi riconoscimenti attestano l’autenticità e la qualità di un prodotto che rappresenta una vera eccellenza culinaria.

La Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola offre anche un’opportunità unica per immergersi nelle radici agricole e culturali del territorio. Oltre alle esposizioni delle varietà di peperoni, i visitatori potranno partecipare a showcooking, degustazioni guidate e percorsi enogastronomici. Non mancheranno spettacoli e intrattenimenti per tutte le età, inclusa la rassegna de Il Foro Festival che proporrà una selezione musicale adatta ai gusti più diversi.