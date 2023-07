Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking nomina 20 private banker ambasciatori per la sostenibilità

Il gruppo Fideuram ha lanciato nei giorni scorsi l’iniziativa Esg Ambassador per promuovere una cultura finanziaria attenta ai criteri di sostenibilità

Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking ha nominato 20 private banker ambasciatori per la sostenibilità. Nei giorni scorsi, il gruppo specializzato nella consulenza finanziaria e nella gestione del risparmio ha dato l’avvio all’iniziativa “Esg Ambassador“: si tratta di un gruppo di 20 persone delle reti Fideuram Ispb chiamati a promuovere, sui rispettivi territori, una cultura finanziaria attenta ai criteri di sostenibilità.

Al 30 giugno 2023, il 64% del patrimonio di risparmio gestitodei clienti della Divisione Private è classificato ex artt. 8 e 9 del Regolamento Sfdr. In questo contesto, spiega una nota, l’Esg Ambassador divulgherà all’interno delle reti commerciali e all’esterno, verso i clienti e il territorio in cui opera, delle iniziative aziendali raccoglierà i contenuti proposti dal mercato e sarà punto di ascolto delle esigenze della rete promuoverà le strategie, le politiche aziendali e i comportamenti sostenibili.

L’iniziativa Esg Ambassador, prosegue la nota, è in piena sintonia con l’insieme di iniziative che Fideuram-Ispb sta portando avanti con l’obiettivo di creare valore di lungo periodo per l’azienda che si traducono in qualità nell’offerta del servizio della clientela, nella valorizzazione delle persone, nell’attenzione all’ambiente e nella gestione responsabile delle risorse.