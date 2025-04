Festival di Cannes e Kering: il premio “Women in Motion 2025” va a Nicole Kidman

Kering e il Festival di Cannes assegneranno il Women In Motion Award 2025 all’attrice e produttrice Nicole Kidman, vincitrice di Oscar, Emmy, Golden Globe e SAG, durante la cena ufficiale Women In Motion che si terrà durante il Festival

Il premio di quest’anno “Women in Motion”, che viene assegnato a Cannes dal 2015, premia le artiste che, attraverso la loro carriera e il loro impegno, promuovono il ruolo delle donne nel cinema e nella società. La Kidman tornerà al Festival di Cannes per la prima volta da quando le fu conferito il premio per il 70° anniversario nel 2017.

10 anni di Women in Motion al Festival di Cannes

L’impegno di Kering nei confronti delle donne è al centro delle priorità del Gruppo e, attraverso Women In Motion, si estende alle arti e alla cultura, dove persistono disuguaglianze di genere, nonostante la creazione sia uno dei vettori più potenti per il cambiamento. Nel 2015, Kering ha lanciato Women In Motion al Festival di Cannes con l’ambizione di mettere in luce il talento femminile nel cinema, sia davanti che dietro la macchina da presa. Da allora, il programma è stato esteso ad altri ambiti artistici, tra cui la fotografia. Attraverso i suoi Premi, il programma celebra l’influenza di figure ispiratrici e fornisce un supporto concreto ai talenti emergenti. I suoi Talk e Podcast offrono un forum in cui le personalità possono condividere le proprie opinioni sulla rappresentazione delle donne nel loro ambiente professionale.

Nel 2025, anno dell’anniversario della creazione di Women In Motion , Kering celebra 10 anni di impegno a favore delle donne nelle arti e nella cultura. Un programma pionieristico, Women In Motion mette in luce il talento e la diversità delle voci che plasmano il mondo artistico. Più che una celebrazione, questo decennio segna una pietra miliare nell’impegno del Gruppo nel fornire uno spazio di dialogo e azione, al fine di continuare a promuovere il riconoscimento e l’influenza delle donne nella creazione.

Chi è Nicole Kidman

Figura di spicco del cinema, Nicole Kidman ha costruito una carriera segnata tanto dalla sua audacia artistica quanto dal suo virtuosismo. Ha lavorato con alcuni dei più grandi registi del mondo (Stanley Kubrick, Jane Campion, Lars von Trier, Baz Luhrmann, Sofia Coppola, Gus Van Sant, Halina Reijn…), interpretando ruoli complessi e potenti in film iconici come E yes Wide Shut, Dogville, The Hours, The Others, Birth e, più recentemente, Babygirl . Si è liberata dagli stereotipi incarnando personaggi con traiettorie forti e uniche, contribuendo a ridefinire la rappresentazione delle donne sullo schermo. Parallelamente alla sua carriera artistica, Nicole Kidman è da decenni una forte attivista sociale. Come Ambasciatrice di Buona Volontà per l’UNICEF e UN Women, usa la sua influenza per difendere i diritti delle donne e dei bambini in tutto il mondo. Creato nel 2015 da Kering, partner ufficiale del Festival di Cannes, Women In Motion punta i riflettori sulle donne che guidano la creazione, sia sullo schermo che nella vita privata. Il programma si articola in Premi, Conferenze e Podcast. Nel 2025, celebra 10 anni di impegno per la parità nelle arti e nella cultura.

Vincitrice di premi Oscar, Golden Globe, SAG ed Emmy Award, Nicole Kidman si è imposta all’attenzione del pubblico americano con la sua acclamata interpretazione nel thriller psicologico australiano “Ore 10: Calma piatta” di Phillip Noyce del 1989. Da allora, la Kidman è diventata un’attrice e produttrice pluripremiata e riconosciuta a livello internazionale, nota per la sua versatilità e versatilità. Nel 2003, Kidman ha vinto un Oscar per la sua interpretazione di Virginia Woolf in The Hours di Stephen Daldry, per la quale ha vinto anche un Golden Globe e un BAFTA. È stata inoltre candidata all’Oscar per le sue interpretazioni in Moulin Rouge! di Baz Luhrmann, Rabbit Hole di John Cameron Mitchell, Lion di Garth Davis e Being the Ricardos di Aaron Sorkin. In televisione, Kidman ha ottenuto nomination agli Emmy, ai SAG e ai Golden Globe per sua interpretazione del 2012 in Hemingway e Gellhorn della HBO al fianco di Clive Owen. Nel 2017, Kidman è tornata sul piccolo schermo con la miniserie Big Little Lies , di cui è co-produttrice esecutiva Blossom Films. Kidman ha ricevuto premi Emmy, Golden Globe, Critics Choice e SAG per la sua interpretazione. Big Little Lies ha anche ricevuto un Emmy Award, un Golden Globe e un Critics Choice Award come Miglior Miniserie. La seconda stagione della serie è stata presentata in anteprima a giugno 2019 e il team di produzione è attualmente impegnato nello sviluppo di una terza stagione. Gli altri crediti televisivi di Kidman come attrice e produttrice esecutiva includono The Undoing, Nine Perfect Strangers, Roar ed Expats . Kidman è anche protagonista e produttrice esecutiva della serie originale Paramount+ Lioness , al fianco di Taylor Sheridan e Zoe Saldana. Più recentemente, Kidman è stata protagonista e produttrice esecutiva di The Perfect Couple per Netflix; il progetto è rimasto al primo posto sulla piattaforma di streaming per diverse settimane dopo la sua anteprima. Kidman apparirà prossimamente nella seconda stagione di Nine Perfect Strangers , un progetto di cui è anche produttrice esecutiva. Nel gennaio del 2006, Kidman è stata insignita della più alta onorificenza australiana, il Companion in the Order of Australia. È stata anche nominata, e continua a ricoprire, il ruolo di Ambasciatrice di Buona Volontà per UN Women. Insieme al marito, Keith Urban, ha contribuito a raccogliere milioni di dollari nel corso degli anni per il Women’s Cancer Program di Stanford e per il Vanderbilt-Ingram Cancer Center. Nel 2017, il Festival di Cannes ha onorato Kidman con un premio speciale per il suo lavoro e la sua lunga storia con il festival. È una delle sole otto persone ad aver ricevuto questo riconoscimento nei 70 anni di storia del festival. Nel 2024, Kidman è diventata la 49esima vincitrice del Lifetime Achievement Award dell’American Film Institute, la più alta onorificenza per una carriera cinematografica, e la prima australiana a ricevere questo riconoscimento.