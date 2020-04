Fca, accordo con i sindacati: la riapertura avverrà così

Alla riapertura delle fabbriche verrà misurata la febbre a ogni lavoratore prima dell’ingresso e a tutti i dipdennti sarà consegnato con un kit con due mascherine e un paio di guanti

Sanificare le fabbriche e riaprirle non appena il Governo darà il via libera: è questo il senso di un importante accordo che Fca e sindacati metalmeccanici hanno sottoscritto ieri. Stavolta c’è anche la firma della Fiom-Cgil e non è una novità di poco conto.

L’intesa che mette la salute davanti a tutto, come aveva anticipato il presidente di Fca John Elkann nella sua recenete lettera agli azionisti, fissa le linee guida che dovranno orientare la riapertura della fabbriche del gruppo automobilistico. E’ un accordo che si basa su due fasi: la prima è di preparazione alla riapertura degli stabilimenti e la seconda è quella della ripresa dell’attività lavorativa quando l’emergenza sanitaria non sarà ancora del tutto finita.

Fca avviserà i dipendenti con un’app su tutte le norme di sicurezza e le fabbriche saranno sanificate prima della ripresa del lavoro che avverrà mantenendo le giuste distanza di sicurezza previste dalle autorità sanitarie. Tra gli esperti consultati dall’azienda c’è anche il noto virologo Roberto Burioni.

Ogni dipendente riceverà un kit con due mascherine e un paio di guanti per ogni giornata lavorativa e un paio di occhiali al mese e all’ingresso verrà misurata a tutti la febbre con apparecchiature laser simili a quelle degli aeroporti: chi avrà più di 37,5 di febbre non potrà entrare in fabbrica o negli uffici. Sarà incentivato il lavoro da casa e azzerata la mobilità tra i reparti.

Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm hanno espresso piena soddisfazione per l’accordo che fa da battistrada in fabbrica per la ripresa del lavoro.