Fashion Talent Days 2023: la Moda cerca talenti, oltre 31 mila lavoratori l’anno fino al 2026

Entro il 2026 la domanda di lavoro nel settore raggiungerà un potenziale di oltre 31 mila lavoratori all’anno. I dati Excelsior Unioncamere presentanti durante la terza edizione del Fashion Talent Days

La Moda cerca oltre 31 mila lavoratori l’anno fino al 2026. È quanto emerso dai dati Excelsior Unioncamere presentati durante la terza edizione del Fashion Talent Days, evento gratuito e digitale live dal 14 al 16 novembre, promosso da Confindustria Moda, la federazione italiana che riunisce le sette associazioni della Moda e Accessorio Made in Italy. Uno strumento utile, spiega una nota, per mettere in contatto domanda e offerta nel settore.

Fashion Talent Days 2023

L’iniziativa è promossa e organizzata dal Comitato Education di Confindustria Moda, presieduto da Paolo Bastianello, in collaborazione con Umana, agenzia per il lavoro. Il Comitato Education è composto da esponenti di tutte e sette le associazioni del settore Tessile, Moda e Accessorio confederate in Confindustria Moda. Partner tecnico dell’evento è CVing, realtà italiana digitale focalizzata nell’e-recruiting, che ha sviluppato una piattaforma integrata e introdotto lo strumento dei video colloqui on demand. Durante i Fashion Talent Days, CVing aiuterà le aziende intervenendo con Digital Tools, Talent Attraction, Employer Branding e Candidate Experience.

Quest’anno, particolare attenzione viene posta alle competenze digital e green, che, secondo i dati Excelsior Unioncamere, arriveranno ad essere richieste a più del 60% del fabbisogno totale di occupati entro il 2026. Queste costituiscono infatti un asset strategico imprescindibile per poter procedere con la transizione verde e digitale, al centro dell’economia del futuro.

Tra i partecipanti di questa edizione realtà leader a livello internazionale, quali: Ratti, Loro Piana, gruppo Florence, Zegna Baruffa, Canali, Rinascente e PVH.

I commenti

“È fondamentale continuare a lavorare per intrecciare le aziende con il campo della formazione: spiegare i valori dell’istruzione tecnica e raccontare cosa significa lavorare nel Tessile, Moda e Accessorio. I Fashion Talent Days sono un evento di capitale importanza per il Sistema Paese, per rendere ancora più grande il Made in Italy”, ha commentato Bastianello.

Per Maria Raffaella Caprioglio, presidente Umana, “Fashion Talent Days è un’occasione importante per avvicinare i giovani alle più interessanti realtà imprenditoriali del nostro Paese. Un evento per conoscersi e valutarsi reciprocamente, e per favorire quell’incontro virtuoso fra persone e aziende che riserva sempre occasioni di crescita per il futuro di ciascuno”.