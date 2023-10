Fabrizio Corona, tocca a lui o alla Procura informare sugli indagati del calcioscommesse? Scandaloso che la Rai lo paghi

E’ grottesco che la febbre del calcioscommesse ruoti intorno a un personaggio ambiguo come Fabrizio Corona e che le tv lo invitino ogni sera sborsando un sacco di soldi che nel caso della Rai sono pubblici.

E’ semplicemente delirante che nei giorni della strage di Gaza, della guerra che continua in Ucraina e dell’esodo biblico dei migranti dall’Africa verso l’Italia e l’Europa, la Rai, che è e resta la Tv di Stato, sborsi fior di quattrini pubblici per alzare l’audience ospitando e intervistando un personaggio assai poco raccomandabile (“cialtronesco” lo definisce Aldo Grasso sul Corriere) come Fabrizio Corona. Da quando è scoppiato il nuovo scandalo di calcioscommesse non passa sera senza che Corona spifferi o finga di sapere nomi di presunti indagati. In pochi giorni è diventata la nuova Sibilla Cumana del calcioscommesse. Ma due domande si impongono.

Punto primo: tocca davvero a lui o non invece alla Procura di Torino, che ha meritoriamente avviato un’indagine sulle scommesse illegali col sospetto che spesso riportino a fenomeni di criminalità organizzata e di riciclaggio, informare su chi è iscritto nel registro degli indagati e chi no? La risposta dovrebbe essere scontata ma sembra di essere in un mondo di pazzi: prima il Generale Vannacci, poi la finta ambasciatrice Basile e ora Corona. Ma è davvero questa la tv di un Paese civile?

Punto secondo: tutti vogliamo la verità sul calcioscommesse ma, come ha scritto Aldo Grasso, è scandaloso che sia Corona ad anticipare le mosse vere o presunte della Procura o è più scandaloso che ci siano fior di tv, e soprattutto la Rai, che lo invitano a parlare sperando che spifferi nuovi roboanti nomi di star del calcio come presunti indagati? Spesso Corona bluffa ma oggi è quel che succede sui nostri schermi. Sarebbe interessante riflettere sulla reale qualità dell’informazione e dell’entertainment televisivo, ma se le tv sono private sono anche libere di utilizzare i loro soldi come credono. Ma se è la Rai a sborsare quattrini per un personaggio grottesco come Corona? Qui il discorso cambia del tutto e forse giù dalla torre, insieme a Corona, dovrebbe proprio finire anche la Tv di Stato.