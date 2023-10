Export: Sace lancia Green Push per sostenere le esportazioni Made in Italy e la transizione verde

Al via una nuova soluzione, unica nel panorama europeo delle Export Credit Agency, che rafforza l’impegno green di Sace e supporta l’export di tecnologie e forniture italiane a supporto di investimenti ESG e processi di transizione di big player mondiali

Il Gruppo Sace ha lanciato Green Push, una nuova soluzione nell’ambito del programma Push Strategy, con l’obiettivo di promuovere le esportazioni Made in Italy e sostenere la transizione verde.

Con Green Push, Sace intende promuovere le esportazioni italiane nei settori legati ai beni ambientali e contribuire alla transizione ecologica delle grandi aziende internazionali. Questo supporto riguarda la realizzazione di progetti ecologici e sociali, nonché la crescita sostenibile basata su obiettivi specifici.

Il programma Push Strategy

Il programma Green Push è basato sul consolidato meccanismo di Push Strategy. Il programma mira a favorire l’espansione delle esportazioni italiane in mercati nuovi o in quelli con potenziale di crescita. Si concentra su partner locali di rilievo, offrendo loro accesso a finanziamenti a medio-lungo termine garantiti da SACE per supportare i loro investimenti.

Nell’accordo con i buyer esteri, è fondamentale l’impegno a considerare forniture Made in Italy per i loro progetti di investimento. Questo coinvolge incontri di business matching tra PMI italiane interessate a diventare fornitori e i team di approvvigionamento delle aziende straniere che ricevono finanziamenti, con il supporto di Sace, associazioni d’impresa e organismi governativi.

Grazie alla Push Strategy, Sace ha garantito 7 miliardi di euro in finanziamenti e organizzato oltre 150 incontri di business matching sia in Italia che all’estero, coinvolgendo oltre 5.500 imprese italiane, in gran parte PMI.

La rete di Sace

La Push Strategy si basa sull’esperienza di Sace accumulata in 45 anni di attività internazionale, sostenuta dalla presenza del Gruppo in paesi chiave per l’export italiano. La rete internazionale di SACE, con 13 uffici nei 5 continenti, svolge un ruolo fondamentale nella strategia, facendo leva su relazioni consolidate e strategiche con istituzioni e partner locali per agevolare l’espansione dell’export italiano in mercati di alto potenziale per il Made in Italy.

Modello unico nel panorama europeo

Green Push è un modello unico nel panorama europeo delle Export Credit Agency, attraverso il quale SACE rafforza il proprio impegno nel sostenere l’utilizzo di tecnologie e prodotti italiani a supporto degli investimenti ESG dei big player esteri.

“Green Push si inserisce nell’ambito della strategia e degli obiettivi del nostro Piano Industriale INSIEME 2025, con il quale puntiamo ad aprire nuove strade per l’export italiano, creare connessioni e opportunità per le PMI e accompagnare la crescita sostenibile delle imprese”, ha dichiarato Alessandra Ricci, Amministratore Delegato di Sace. “Un programma che si affianca alla nostra offerta di prodotti e servizi e che ci vede all’avanguardia nel proporre soluzioni innovative a sostegno delle nostre esportazioni”.