Eurovita: Panizza nuovo Commissario Straordinario al posto di Santoliquido

Dopo le dimissioni di Santoliquido, l’Ivass ha nominato Sandro Panizza (ex chief risk officer di Generali) commissario per l’amministrazione straordinaria di Eurovita

Arriva un nuovo commissario straordinario di Eurovita. La compagnia assicurativa ha annunciato che, a seguito delle dimissioni Alessandro Santoliquido dalla carica di commissario straordinario di Eurovita e ed Eurovita Holding, l’Ivass ha nominato al suo posto Sandro Panizza (ex chief risk officer di Generali).

A sua volta Panizza è stato sostituito da Cristiano del Torre quale componente dei relativi comitati di sorveglianza.

Santoliquido, secondo indiscrezioni riportate nei giorni scorsi da Il Sole 24 Ore, verrà nominato direttore generale di Cronos, la newco creata da Allianz, Generali, Intesa Sanpaolo Vita, Poste Vita e Unipol per rilevare le polizze di Eurovita, al momento congelate fino al 31 ottobre.

Chi è il nuovo commissario straordinario di Eurovita

Panizza vanta un’ampia esperienza nei settori bancario e assicurativo. Ha lavorato per 15 anni nel risk management di Intesa Sanpaolo e poi come responsabile della pianificazione strategica in Banca Fideuram fino al 2004. Da 2004 al 2011 ha rivestito il ruolo di managing director e cfo di Alleanza Assicurazioni. Ha svolto il medesimo ruolo in Ina Assitalia dal 2010 al 2013.

Dal 2013 lavora per Banca Generali, dove è stato group chief risk officer e dal 2021 ricopre anche il ruolo di chief insurance officer. Panizza dal giugno 2021 è stato eletto vicepresidente di Insurance Europe, l’associazione europea che rappresenta le imprese di assicurazione e riassicurazione. Quest’ultimo incarico scadrà nel giugno 2024.