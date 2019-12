Eolo, finanziamento da 155 milioni per il WiFi al Sud

Il credito è stato erogato da Unicredit, Natixis, Mps Capital Services, Banco BPM, Credit Agricole Italia ed Intesa Sanpaolo.

Eolo, principale operatore in Italia nel Fixed Wireless Access ultra broadband per i segmenti business e residenziale, annuncia la firma di un accordo di finanziamento per un ammontare complessivo di oltre 155 milioni di euro, fornito da un pool di sei istituti di credito internazionali e domestici di primario standing composto da UniCredit, Natixis, MPS Capital Services, Banco BPM, Credit Agricole Italia ed Intesa Sanpaolo.

Obiettivo dell’operazione è di accelerare ulteriormente la crescita di Eolo in particolare nei piccoli comuni del Sud Italia, ampliando la copertura del servizio Eolo FWA a 100 Mega, e nelle aree che soffrono di più lo speed divide. Già oggi, la connettività a 100 Mega è disponibile in 89 province, di cui 22 nel Sud Italia. A fine novembre, Eolo conta oltre 430 mila clienti in abbonamento attivi (in crescita del 30% rispetto al precedente anno) tra famiglie e imprese, residenti in 6.051 comuni servendo con il proprio servizio di connettività oltre un milione di cittadini in tutta Italia.

L’operazione si inserisce nella strategia di crescita e consolidamento avviata a fine 2017 con l’ingresso del fondo Searchlight Capital Partners LP, e che ha già visto l’implementazione di un piano di investimenti triennale per circa 300 milioni di euro.

“Quotidianamente – ha commentato Luca Spada, Presidente e fondatore di Eolo – le nostre persone lavorano a nuove soluzioni tecnologiche e allo sviluppo di una rete sempre più capillare che ci aiuti a risolvere il problema del digital speed divide che ancora affligge diverse province del nostro territorio. La conclusione di questo accordo ci permette di avere a disposizione nuove risorse finanziarie, utili ad accelerare ulteriormente la nostra strategia di crescita anche verso le regioni del Sud e consolidarci come l’operatore nazionale di riferimento per i piccoli comuni di cui l’Italia è particolarmente ricca. È una grande soddisfazione ricevere questo segno di estrema fiducia da parte del mercato e della comunità finanziaria, che riconosce ad EOLO oltre ad un ruolo di ormai consolidata leadership nel mercato, la capacità di sviluppare una tecnologia unica al mondo in grado di ridurre lo speed divide in maniera sostenibile.”