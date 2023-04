Energie rinnovabili: Costim entra nel capitale sociale di Verde21

Il Gruppo bergamasco punta alla sostenibilità entrando con un partecipazione del 20% nel capitale societario di Verde21, startup innovativa proprietaria del marchio Dynamo che utilizza sistemi fotovoltaici 3D.

Costim, gruppo bergamasco che opera nel settore del Real Estate e Construction, ha annunciato l’ingresso nel capitale sociale di Verde21, Pmi innovativa attiva nel mercato delle energie rinnovabili. La società è proprietaria del marchio brevettato Dynamo, un sistema energetico multi-sorgente di design che utilizza tecnologie fotovoltaiche a 3D.

Costim, nata nel 2019, è una holding controllata da Polifin (60%) della famiglia Bosatelli e partecipato dal partner industriale Unifin (40%) di Francesco Percassi. Il Gruppo, player nazionale industriale integrato e digitalizzato, opera lungo tutta la filiera del real estate per la realizzazione chiavi in mano di grandi progetti di rigenerazione urbana in conto proprio e di terzi.

Verde21, società benefit con sede a Milano, opera nel settore delle energie rinnovabili, specializzata nella progettazione, realizzazione e commercializzazione di impianti fotovoltaici tridimensionali di elevata qualità architettonica e design industriale.

I dettagli dell’operazione

A conclusione dell’operazione, Costim avrà una partecipazione del 20% nel capitale sociale di Verde21 S.p.A.. per un valore di circa 15 milioni di euro. L’ingresso nel capitale sociale permetterà al gruppo di rafforzare la sua posizione nell’innovazione legata al mercato delle energie rinnovabili con l’obiettivo di contribuire alla transizione verso un Real Estate più sostenibile e a basso impatto ambientale mentre permetterà a Verde21 di poter disporre di maggiori risorse da destinare ad investimenti nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e soluzioni innovative.

“Il Gruppo Costim e Verde21, condividendo la stessa vision di un futuro sostenibile, si impegnano a lavorare insieme per offrire il proprio contributo alla transizione energetica, promuovendo l’uso di energie pulite e rinnovabili” ha dichiarato Jacopo Palermo, CEO di Costim e neo Consigliere di Amministrazione di Verde21.

“È con grande soddisfazione che accogliamo l’ingresso del Gruppo Costim nel capitale sociale di Verde21 SpA. Si tratta di un’importante operazione che conferirà solidità al progetto industriale Dynamo, che ha l’ambizione di portare bellezza e design Made in Italy nella transizione energetica” ha affermato Amerigo Della Pina, Presidente di Verde21.

I sistemi fotovoltaici Dynamo

I sistemi fotovoltaici 3D Dynamo di Verde21 sono impianti energetici clean-tech: il design, protetto da brevetti internazionali, sfrutta le forme dei “Solidi Platonici” e la tridimensionalità per ottimizzare la conversione dell’energia solare in elettricità. La superficie, tridimensionale, composta da pannelli solari, a parità di superficie occupata, cattura più energia rispetto ad un impianto fotovoltaico tradizionale, in quanto può assorbire la potenza del sole in tutto l’arco della giornata garantendo un miglior autoconsumo, sia in condizioni atmosferiche ottimali, che in situazioni di scarso irraggiamento, cielo nuvoloso o zone d’ombra.

In occasione della Design Week a Milano (dal 17 al 23 aprile), un esempio di Piramide fotovoltaica DYNAMO sarà installata e visibile al pubblico in Piazza Gae Aulenti.