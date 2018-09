Enel, Starace a New York per la settimana del clima

L’evento è stato organizzato allo scopo di affrontare il tema del cambiamento climatico e provare a trovare soluzioni volte ad affrontarlo.

Francesco Starace, amministratore delegato di Enel, è volato a New York per partecipare alla decima edizione della Climate Week NYC, evento organizzato allo scopo di affrontare il tema del cambiamento climatico e provare a trovare soluzioni volte ad affrontarlo.

In occasione della cerimonia di apertura, Starace ha sottolineato come l’elettricità possa guidare la decarbonizzazione delle economie e affrontare le principali sfide mondiali come la scarsità delle risorse, la crescita della popolazione, evidenziando il ruolo della tecnologia e della finanza a supporto di una crescita sostenibile e inclusiva.

“Negli ultimi dieci anni, il progresso tecnologico ha completamente mutato l’approccio ai cambiamenti climatici: lo sviluppo dell’energia rinnovabile è sotto gli occhi di tutti ed è sostenuta non solo dal nostro impegno a favore del clima, ma soprattutto da fattori economici,” ha dichiarato l’AD di Enel Francesco Starace. “Facendo leva sulla crescente competitività delle rinnovabili e sullo sviluppo dei sistemi di accumulo, l’elettricità può portare a una riduzione dei gas a effetto serra in alcuni settori in cui la decarbonizzazione è spesso più difficile, come l’industria pesante, i trasporti, il riscaldamento e il raffreddamento. Una più profonda penetrazione dell’elettricità nei consumi finali sarà il vero giro di boa per rendere veramente pulite le nostre economie.”

Ricordiamo che Enel – insieme a Eni e Pirelli – è stata confermata tra le aziende lead dal Global Compact, un forum di leader del mondo economico e della società civile chiamati dal segretario generale dell’Onu a guidare l’implementazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile.