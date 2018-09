Eni, Enel e Pirelli nel Global Compact Lead dell’Onu

Eni, Enel e Pirelli sono le tre aziende italiane prescelte dall’Onu per il loro impegno in materia di sostenibilità d’Impresa

Tre aziende italiane nella lista Global Compact Lead delle Nazioni Unite. Eni, Enel e Pirelli sono le tre aziende italiane prescelte dall’Onu per il loro impegno in materia di sostenibilità d’Impresa.

Il Global Compact mira infatti a mobilitare società di vari settori al fine di rendere il business, e la collettività in generale, più sostenibili. Lo strumento è creato per richiamare l’attenzione delle imprese sull’importanza di allineare le loro attività e strategie a dieci principi universalmente riconosciuti in termini di diritti umani, lavoro, ambiente e trasparenza, spingendole a prendere iniziative a supporto degli obiettivi delle Nazioni Unite incarnati dai Sustainable Development Goals (SDGs).

La decisione è stata annunciata presso la sede delle Nazioni Unite durante il Global Compact Leaders Summit 2018. “La decisione odierna è un riconoscimento dello sforzo costante di Eni sul tema della sostenibilità, che è ormai parte integrante del nostro modello di business”, ha spiegato l’amministratore felegato, Claudio Descalzi.

Per quanto riguarda Enel invece, occorre sottolineare anche che per il quinto anno consecutivo, l’azienda guidata da Francesco Starace è stata ammessa nello Stoxx Global ESG Leaders Index, l’indice che classifica le imprese in termini di performance in materia ambientale, sociale e di governance sulla base di criteri ESG forniti da Sustainalytics, fornitore indipendente di ricerca e valutazioni in materia ESG e di corporate governance per gli investitori.