Enel Gp: a Catania il fotovoltaico più automatizzato al mondo

Il gruppo ha investito 80 milioni nel progetto – L’impianto catanese raggiungerà una capacità produttiva nominale di circa 200 MW all’anno

Enel Green Power ha inaugurato a Catania la nuova linea di produzione 3SUN, una fabbrica di pannelli fotovoltaici bifacciali di tipo HJT, basati sulla tecnologia a eterogiunzione che coniuga due tipi diversi di silicio, l’amorfo e il cristallino. Su questo impianto sono stati investiti circa 80 milioni di euro grazie ai quali il polo catanese diventa l’impianto di produzione fotovoltaica più automatizzato al mondo.

Presenti all’inaugurazione, il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, il responsabile di Enel Green Power, Antonio Cammisecra e il responsabile di 3SUN, Antonello Irace.

Viene così ultimato il piano di riconversione tecnologica della fabbrica 3SUN 2.0, avviato a metà 2018. Scopo di questo progetto è quello di portare “La fabbrica del sole” di Enel Green Power a operare in regime di ciclo continuo, 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno e a produrre 1.400 pannelli al giorno per un totale di circa 500 mila pannelli l’anno.

I pannelli fotovoltaici con struttura bifacciale hanno un’efficienza di oltre il 20%, una potenza nominale pari a 400W e riescono a catturare la radiazione solare anche dalla superficie posteriore ottenendo una maggiore produzione di energia superiore al 30%. Questa tecnologia consentirà all’impianto catanese di raggiungere una capacità produttiva nominale di circa 200 MW all’anno e di aggiudicarsi il primato come impianto di produzione fotovoltaica più automatizzato al mondo in cui lavorano più di 300 addetti e con un indotto di oltre 600 persone. “L’obiettivo – fa sapere Enel Green Power – è quello di riuscire a superare nei prossimi cinque anni, grazie alla costante innovazione tecnologica, il limite teorico d’utilizzo del silicio e raggiungere un’efficienza superiore al 28%”.

L’investimento è stato pari a circa 80 milioni di euro è stato finanziato in parte da programmi europei di ricerca e innovazione (Horizon 2020), in parte dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione Sicilia e da agevolazioni per lo sviluppo della fabbrica intelligente 4.0.

Antonio Cammisecra, CEO di Enel Green Power ha commentato: “L’avvio di questa nuova linea di produzione costituisce un traguardo significativo e fortemente voluto da Enel Green Power: abbiamo creduto e investito in questo progetto altamente innovativo facendo risaltare un’eccellenza industriale italiana nel panorama globale, soprattutto in un settore competitivo come quello dell’energia solare. Proseguiremo con il nostro impegno per la ricerca e lo sviluppo di questa tecnologia con l’obiettivo di migliorarne ulteriormente le prestazioni, la sostenibilità e la competitività, con la certezza di rappresentare un avamposto tecnologico mondiale del settore fotovoltaico”