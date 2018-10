Enel: 3 nuovi parchi eolici in Spagna per 128 MW

Tramite la controllata Enel Green Power, la società ha avviato la costruzione di tre impianti in Aragona per un investimento complessivo pari a 130 milioni di euro.

Enel, tramite la controllata Enel Green Power, costruirà tre parchi eolici in Spagna investendo circa 130 milioni di euro. Lo comunica la società attraverso una nota.

Scendendo nei dettagli, la capacità complessiva dei tre nuovi impianti – situati nella provincia di Teruel (Aragona) – sarà di 128 MW: 46,8 MW per il sito di Muniesa, 41,4 MW per quello di Farlán 39,9 MW, per il terzo a San Pedro de Alacón.

I tre parchi eolici dovrebbero entrare in servizio alle fine del 2019 e, a regime, saranno in grado di generare 412 GWh all’anno, evitando l’emissione in atmosfera di oltre 270.000 tonnellate di CO2.

Come sottolinea la società, i nuovi impianti rientrano nei 540 MW che Enel Green Power Espana si è aggiudicata nell’ambito della gara pubblica sulle rinnovabili indetta in Spagna nel maggio 2017, e rientrano tra i 13 parchi eolici da sviluppare nella regione di Aragona, parchi aggiudicati nella stessa asta, per una capacità complessiva di oltre 380 MW, un investimento totale di circa 434 milioni di euro e che genereranno oltre 1.240 GWh all’anno.

“Con l’avvio della costruzione dei tre impianti, espandiamo ulteriormente la nostra presenza sul competitivo mercato delle rinnovabili spagnolo e ci impegniamo ad offrire al Paese il contributo della nostra esperienza globale e della nostra leadership nella sostenibilita” ha commentato Antonio Cammisecra, responsabile della business line globale per le energie rinnovabili di Enel, Enel Green Power. “Questo traguardo rappresenta il primo di diversi nuovi sviluppi di Egp che contribuiranno a diversificare il mix energetico spagnolo con capacità eolica e solare, e aiuteranno il paese a raggiungere i suoi obiettivi di energia rinnovabile”, ha concluso Cammisecra.