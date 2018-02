Embraco e non solo: chiediamoci perchè le imprese delocalizzano

Dal sito InPiù – Le imprese delocalizzano perché da noi è sempre più difficile lavorare non solo per via del costo del lavoro ma per leggi confuse dall’applicazione imprevedibile, per la difficoltà di riscuotere crediti, per l’ostilità ambientale all’impresa