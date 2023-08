Elezioni europee 2024: Ségolène Royal vuole guidare una lista di sinistra unita con LFI di Melenchon

Invitata all’università estiva L’Insoumis, l’ex socialista ha annunciato di essere pronta a guidare una lista comune con Melenchon. Una mossa che ha colto tutti (o quasi) di sorpresa

Marie-Ségolène Royal è pronta a guidare l’unione della sinistra alle elezioni europee. L’ex ministra socialista alle presidenziali del 2007 (battuta al secondo turno da Nicolas Sarkozy) ha sorpreso tutti proponendo una “lista unitaria” con La France insoumise (LFI) di Melenchon alle prossime elezioni europee che si terranno nel giugno 2024. Socialisti ed ecologisti vedono in questa mossa un tentativo di destabilizzare il partito con l’aiuto di Jean-Luc Mélenchon. “Si tratta di lanciare una dinamica di unità”, ha dichiarato Ségolène Royal in occasione dell’università estiva France Insoumise. Potrebbe guidare lei stessa questa lista? “È questa l’idea”, ha risposto, aggiungendo di aver pensato a questo progetto fin “da prima dell’estate”. Molti interrogativi sono stati sollevati da questo annuncio che ha colto tutti di sorpresa: la folla di giornalisti che la circondava e la maggior parte dei dirigenti di Nupes, che non erano stati avvertiti dell’iniziativa dell’ex candidata alla presidenza. Gli stessi eletti di LFI non ci credono. “Non abbiamo mai detto di sostenere Ségolène Royal, né tantomeno che l’avremmo appoggiata alle elezioni europee. Non capisco”, dice un membro eletto. Éric Coquerel, deputato LFI e amico di lunga data di Jean-Luc Mélenchon, ritiene che si tratti di un “pesce d’aprile”.

Le reazioni

“Abbiamo bisogno di un ordine giusto in Europa (…) Mostreremo loro che c’è un’alternativa”, ha dichiarato Royal alla stampa, negando qualsiasi “passo indietro”. “La causa che stiamo difendendo è più grande di noi”, ha affermato. L’iniziativa è stata accolta con favore anche dal leader di LFI Manuel Bompard. “Abbiamo bisogno di una lista Nupes alle elezioni europee”, ha detto Bompard dopo l’annuncio di Ségolène Royal.

“Ségolène Royal ha dimostrato audacia e coraggio, e sa bene che non riceverà solo complimenti, ma voglio approvare la sua iniziativa e il suo contributo alla battaglia per l’unità”, ha aggiunto Mélenchon.

La figura divisiva di Ségolène Royal

Se questo stravagante matrimonio si concluderà, per LFI si aprirà una nuova era, che metterà alla prova gli Insoumis. Essi, che sostengono una rottura con il passato e con il radicalismo, dovranno schierarsi a favore dell'”ordine giusto” propugnato dall’ex candidata alla presidenza della Repubblica. Anche Jean-Luc Mélenchon dovrà cambiare “stile” per adattarsi meglio a quello della sua candidata.

Proprio quando si pensava che non sarebbe stata più coinvolta in politica dopo la cocente sconfitta alle elezioni legislative del 2012, Royal ha fatto un ritorno sensazionale, e in un momento in cui la sinistra è spaccata e l’ex ministra socialista spera si (ri)collocarsi al centro del gioco. Non le resta che rinnegare una volta per tutte gli impegni europei assunti per gran parte della sua carriera, con François Mitterrand, Jacques Delors e il Partito Socialista, e adottare il tema di LFI sull’Ue, sperando che questo le consenta di riacquistare la credibilità che molti le negano.