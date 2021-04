Dopo il Covid cambia tutto e si riparte da zero

Pubblichiamo un estratto del libro “Novizi senza fine”, edito da Guerini e goWare, in cui Franco Civelli e Daniele Manara provano ad immaginare come cambierà il mondo dopo la pandemia che ancora ci opprime

Shock

La pandemia ci costringe indubbiamente a guardare alla realtà, e anche a noi stessi, con occhi nuovi. I paradigmi conosciuti, quelli della società industriale (consumismo, mass media, viaggi, dominio sulle risorse naturali) che hanno permeato la formazione e la mentalità delle persone e delle organizzazioni, sembrano superati di colpo.

In un intervento di un anno fa, Anne-Marie Slaughter, Ceo di New America (think-tank e piattaforma civica tra le più considerate del mondo), ha interpretato bene questo stato di cose, quando, sul “New York Times”, ha scritto:

«il coronavirus con le sue ricadute economiche e sociali è una macchina del tempo per il futuro. I cambiamenti che molti di noi avevano previsto si sarebbero verificati nell’arco di decenni si stanno realizzando invece nell’arco di pochissime settimane».

Azzeramento

E ce ne siamo accorti! Nessuno riesce più a ritrovarsi nello schema consueto. Siamo diventati tutti dei novizi del mondo.

E Novizi senza fine è il bel titolo di un libro di Franco Civelli e Daniele Manara appena uscito in libreria in formato cartaceo (Guerini) e in digitale (Guerini con goWare). La “bella” tesi del libro è che, dopo il vaccino, ci attende un noviziato senza fine a prescindere dall’età, dalle esperienze e dal luogo dove viviamo e lavoriamo. Dobbiamo ripartire da zero, dall’abc.

Il bello è anche che sarà un fenomeno globale che spazzerà via la pigrizia e la compiacenza e porterà innovazione nei metodi, nella mentalità e un aggiornamento continuo delle conoscenze e delle esperienze. Si verificherà a qualsiasi livello, ma sarà un processo molto più pronunciato nel mondo delle organizzazioni e delle imprese.

I due autori di Novizi senza Fine, forti di ampie e robuste letture e di un’importante esperienza sul campo, cercano di immaginare, nelle 370 pagine del libro, le sfide che andremo a incontrare in questo “camino” verso un futuro che, forse, è già qui.

In ogni caso, i due autori rimangono sostanzialmente positivi, convinti come sono che le persone, per le loro capacità di adattamento all’ambiente e di sviluppo di nuove conoscenze — come mostra anche la straordinaria responsività alla minaccia della pandemia — , sono destinate a mantenere, nella costruzione di quel che verrà, il posto di guida e il ruolo centrale grazie anche all’apporto delle macchine, della tecnologia amica e dei sistemi di intelligenza artificiale.

Siamo lieti di offrire ai nostri lettori un estratto da Novizi senza fine che affronta uno dei temi di maggiore confronto nel dibattito pubblico attuale, quello dell’intelligenza del futuro. Sarà ancora una, o saranno molte.



Riconoscere l’intelligenza

Capire significa, in fondo, mettere una cosa in relazione a un’altra, ed è una modalità con la quale si riconosce l’intelligenza, l’«intelligere». Cercare di descrivere cos’è l’intelligenza, cosa che sembra immediata e chiara ai più, in realtà significa sostanzialmente muoversi in un terreno insidioso con poche certezze. E anche il tentativo di misurarla rappresenta, da tempo, l’occasione di forti controversie. Cosa misura esattamente il QI (Quoziente di Intelligenza) e cosa invece il QE (Quoziente Emozionale)[1]? Quale intelligenza c’è nelle emozioni[2]?

Nella capacità di risolvere problemi (il «problem solving») quali talenti, attitudini, abilità, capacità, conoscenze, esperienze, competenze vengono attivati? Davanti all’incremento di prestazioni decisionali si è andata affermando la consuetudine di chiamare «intelligente» qualunque aggeggio contenesse un microprocessore senza porsi altri più sottili quesiti[3].

Boncinelli e Sciarretta, a fronte dei dispositivi di intelligenza artificiale che consentono di operare in sequenza, in attività ripetitive, processando dati su dati molto più rapidamente dell’uomo, ritengono che abbia poco senso mettere in competizione l’uomo con le macchine che, utilizzate in opportune operazioni, sono decisamente più rapide, precise e affidabili.

Se si può azzardare un collegamento, è come quando l’uomo, nel corso dei secoli, partendo da Icaro in avanti, ha cercato di volare, in analogia con gli uccelli, accumulando un fallimento dietro l’altro riuscendovi, con successo, solamente quando ha progettato e realizzato un dispositivo più pesante dell’aria, che poco aveva di analogico con i volatili, ovvero l’aereo, avvalendosi di nuovi concetti della fisica e, in particolare, del contributo di Bernoulli alla flui-dodinamica.

L’intelligenza sociale

Nel mondo del lavoro a molti sarà capitato di imbattersi in persone con risultati scolastici eccellenti, che magari hanno superato brillantemente le batterie di test previste per entrare a far parte del ristretto circolo del Mensa[4], salvo poi scoprire che le stesse persone sono incapaci di risolvere problemi connessi alla quotidiana attività lavorativa e manifestano difficoltà di comprensione del contesto.

L’«intelligenza sociale»[5] sembra non venga favorita come insegnamento nei percorsi di studio nonostante svolga, nei fatti, un ruolo prioritario nel mondo delle organizzazioni, nella socializzazione al lavoro, nelle dinamiche relazionali.

Non si può, poi, ignorare un tema enorme per rilevanza che, in questa sede, accenniamo appena, ovvero la stupidità indotta dai sistemi organizzativi nel mondo del lavoro e non solo in questo[6] e i fenomeni delle «incapacità apprese» e dell’«impotenza appresa»[7]. Per quanto riguarda i fenomeni connessi alla stupidità nelle organizzazioni ricordiamo la «stupidità funzionale», così definita da Alvesson e Spicer, caratterizzata dalla mancanza di riflessione sui modelli caratteristici della realtà organizzativa (comportamenti organizzativi, procedure, processi, normative ecc.), sulla mancanza dei motivi per cui si agisce/non si agisce a fronte di determinate situazioni e, infine, sulle conseguenze delle azioni attivate[8].

La non intelligenza artificiale

Un interessante contributo critico su quello che viene denominato «tecnosciovinismo», basato sulla convinzione che le tecnologie rappresentino, in ogni caso, «la soluzione» e, soprattutto, sul fatto che non sempre le «intelligenze artificiali» sono davvero intelligenti, ci viene proposto da Meredith Broussard, docente alla New York University[9], nel libro La non intelligenza artificiale.

L’autrice sostiene che non è affatto vero che i problemi sociali siano inevitabilmente destinati a scomparire di fronte a un’utopica società digitale. I recenti fatti connessi al Covid-19 e la relativa pandemia hanno messo in luce quanto sia complessa una società «sempre più complessa», essendo convinti che non sia solamente un gioco di parole. E anche quanto sia difficile la gestione della «solitudine digitale» in una realtà iperconnessa[10], fortemente caratterizzata da quella che è stata definita «info-demia».

Intelligenza fluida e intelligenza cristallizzata

Già a partire dagli anni Sessanta dello scorso secolo, lo psicologo statunitense Raymond Cattell (1963) ha evidenziato una sostanziale differenza tra «intelligenza fluida» e «intelligenza cristallizzata».

L’intelligenza fluida viene definita come la capacità di percepire relazioni indipendentemente da precedenti esperienze o istruzioni connesse a queste relazioni.

L’intelligenza cristallizzata implica, invece, la conoscenza di quanto deriva da precedenti esperienze di apprendimento o da specifici processi e percorsi formativi.

Si tratta del tradizionale e complesso processo tra cervello, mente, anima, coscienza, tra pensiero e conoscenza che ha visto da sempre impegnati filosofi, psicologi, teologi ecc. E che oggi coinvolge, tra gli altri, i neuroscienziati, chiamati, a loro volta, a confrontarsi con le diverse tecnologie di intelligenza artificiale[11]. E il complesso rapporto tra mente e cervello? Tra mente e corpo? Quanto ci aiutano a comprenderli la biologia, la filosofia, la psicologia?

Intelligenze multiple

Dobbiamo poi tenere conto che non è possibile definire un’unica forma di intelligenza, tanto che c’è chi come Howard Gardner[12] evidenzia l’esistenza di «intelligenze multiple». E riprendendo quanto sostenuto da Susan Greenfield, un fondamentale interrogativo riguarda che tipo di «impronta» le tecnologie digitali lasciano nel cervello delle persone e nei loro comportamenti e quale impatto determinano sulle diverse generazioni (ad esempio sui cosiddetti «nativi digitali»), tanto che si può considerare e riconoscere una vera e propria generazione app («App generation»)[13].

Una «generazione tecnologica» che in molti casi, e con elevata frequenza, risulta essere più breve delle precedenti generazioni genealogiche, politiche, economiche e culturali[14]. Una generazione, la Z Generation, che comprende chi è nato tra la seconda metà degli anni Novanta e il 2010, cresciuta in un ambiente e in un mondo wireless e che Janna Quitney Anderson (Elon University) ha definito AO, «Always On»[15].

Va preso in considerazione anche il digital divide, che non può essere circoscritto solamente alla componente generazionale, ma che chiama in causa molteplici altri fattori con differente rilevanza quali l’accesso, i fattori economici e tecnologici, le differenze di genere o di gruppi etnici.

La personalizzazione dell’intelligenza

Una possibile definizione neuroscientifica di mente, tra le innumerevoli possibili, riguarda «la personalizzazione del cervello umano attraverso la sua connessione/connettività dinamica neuronale in relazione alla specifica unicità delle esperienze del singolo individuo»[16].

È certo che l’intelligenza artificiale, nelle forme attuali, esercita già forti riflessi su interi ambiti applicativi e sicuramente avrà ripercussioni sulla società e sulle persone nel prossimo futuro che oggi, forse, possono essere solamente immaginate[17]. Ci sarà un’esplosione dell’intelligenza come si chiede Max Tegmark, tra i fondatori del Future of Life Institute (Fli)[18], nel presentare una serie di possibili scenari? Certo si affacciano interrogativi molteplici, di non facile soluzione, che necessariamente non devono circoscriversi alle sole minacce, alle distopie, ma aiutare a configurare nuove opportunità per le persone, per le organizzazioni e per la società nel suo insieme.

In una sua opera, Edgar Morin, filosofo e sociologo francese, evidenzia come «la conoscenza, diventata problematica, rende problematica la mente produttrice della conoscenza, che oggi rende enigmatico il cervello produttore della mente. Così giungiamo alla relazione inseparabile e circolare fra realtà, conoscenza, mente e cervello. Scopriamo un ignoto in ciascuno di essi e, cosa paradossale, l’ignoto si trova all’interno di ciò che conosciamo e di chi conosce»[19].

L’essere digitale

Ma, come già accennato, cambia il concetto stesso di individuo, o quanto meno si comprende di vivere, nella società 4.0, un punto di svolta nella concezione di individuo. Clotilde Leguil, psicoanalista e filosofa francese[20], concentra l’attenzione sull’Io, sulla coscienza di sé, e sul rischio che, in qualche misura, l’individuo corre di essere messo in discussione se non di scomparire come tale nella sua unicità, nel suo essere soggetto di pensiero, di parola, di desideri, di angoscia.

Soggetto in un mondo che si caratterizza, tra gli altri, per l’uomo neuronale, per l’individuo macchina, per gli umani modificati e aumentati e per essere, questi ultimi, i cloni di se stessi, individui diventati prodotto della tecnologia o del progresso scientifico.

Il rischio di trovarsi al cospetto di un «essere informatico» che nella mondializzazione, nella globalizzazione perde la sua unicità e specificità per diventare un nodo di scambio di informazioni, costretto a cambiare il rapporto tra l’«essere» di ciascuno e la propria esistenza.

Sempre la Leguil evidenzia come le persone del XXI secolo abitino, in misura minore rispetto al recente passato, la loro storia assorbite dal mondo virtuale che collega gli uni e gli altri, in tempo reale. Individui che sempre meno sanno chi sono e, allo stesso tempo, non si rendono conto di essere ridotti a una somma di dati che riassumono la loro esistenza che ne condiziona i comportamenti.

Mondo, sempre secondo l’autrice, dove si affacciano alcuni significativi pericoli per l’«Io» della persona, quali l’«identità totale», la «quantificazione», il «narcisismo di massa»[21]. Pericoli che, a diverso titolo, erano già comparsi, in modo rilevante, nei contributi, ad esempio, di Aldous Huxley (1931)[22] e di George Orwell (1949)[23], autori sicuramente caratterizzati da innegabili e rilevanti capacità anticipatorie.

