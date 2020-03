Dispositivi anti-abbandono: dal 6 marzo le multe (salate)

I quattro mesi di tempo dati dal ministero dei Trasporti per conformarsi all’obbligo di usare dispositivi o seggiolini anti-abbandono sono scaduti – Dal 6 marzo sanzioni, sottrazione di punti e sospensione della patente per chi non rispetta le regole

Via alle multe. Da venerdì 6 marzo i genitori che non hanno acquistato dispositivi o seggiolini anti-abbandono per i figli sotto i 4 anni saranno multati. Il tempo per adeguarsi alla nuova normativa senza incorre in sanzioni è scaduto e chi non rispetta l’obbligo sarà soggetto a sanzioni salate, decurtazioni di punti dalla patente e, in caso di recidiva, la sospensione della licenza di guida fino a 2 mesi.

DISPOSITIVI ANTI-ABBANDONO: LE REGOLE

Lo scorso 7 novembre è entrata in vigore la legge che impone a chi trasporta in auto bambini sotto i 4 anni di dotarsi di dispositivi anti-abbandono in grado di segnalare la loro presenza ai genitori e avvertire nel caso in cui il minore venga dimenticato all’interno del veicolo.

Non è obbligatorio acquistare un seggiolino di nuova generazione, spendendo cifre importanti. La normativa parla solo di dispositivi capaci di “attivarsi automaticamente a ogni utilizzo senza bisogno che il conducente compia ulteriori azioni” e, in caso di abbandono, devono inviare segnali visivi e acustici o “visivi e di vibrazione” percepibili sia all’interno che all’esterno del veicolo. I prodotti non devono essere omologati, basta il certificato di conformità del produttore. In caso di dubbi, sul sito del ministero dei Trasporti è presente una guida dettagliata.

DISPOSITIVI ANTI-ABBANDONO: BONUS E RIMBORSI

Il Governo ha introdotto un bonus, pari a 30 euro, per chi deve acquistare dispositivi o seggiolini. Chi invece ha già comprato i prodotti può richiedere un rimborso. Per fare entrambe le cose è necessario presentare una domanda entro il 20 aprile presso l’apposito sito creato dal ministero dei Trasporti, ma attenzione: a disposizione ci sono solo 2 milioni di euro. Una volta esauriti, la spesa sarà totalmente a carico dei genitori.

Per quanto riguarda il solo bonus, ai richiedenti sarà rilasciato un buono elettronico, da spendere entro un mese dalla sua emissione.

DISPOSITIVI ANTI-ABBANDONO: LE MULTE

I quattro mesi di tempo messi a disposizione dal ministero dei trasporti per conformarsi ai nuovi obblighi scadono alla mezzanotte del 5 marzo. Dal 6 marzo, chi non ha ancora installato un seggiolino o un dispositivo anti-abbandono potrà incorrere in una multa variabile da 83 a 333 euro. La cifra si riduce a 58-100 euro se la sanzione viene pagata entro 5 giorni.

Non solo: prevista anche sottrazione di 5 punti dalla patente. In caso di recidiva, vale a dire se si commettono due infrazioni in due anni si va incontro alla sospensione della patente per un periodo di tempo che va da 5 giorni a due mesi.