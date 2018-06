Diritto d’autore: vale anche per gioielli e Lambretta

Due sentenze del Tribunale a Roma e Firenze hanno applicato la difesa del diritto d’autore agli elaborati disegni dei gioielli in smalto della casa austriaca Freywille e all’uso del marchio Lambretta per caratterizzare una catena di bar in Italia

Il diritto d’autore vale anche per il disegno di gioielli o per l’utilizzo di un marchio. E’ questa la novità scaturita da due cause che hanno avuto per protagonisti il design dei gioielli della casa austriaca Freywille e il notissimo marchio della Lambretta utilizzato per i Lambretta Café sparsi per l’Italia. Ad aver portato a casa il risultato è stato lo studio legale Nunziante Magrone – specializzato anche nella tutela della proprietà intellettuale.

Tutto è partito dalla battaglia condotta da Freywille, casa fondata nel 1951 dall’artista Michaela Frey, nota per la produzione di gioielli e accessori decorati in smalto e le sue collezioni ispirate alle opere di famosi pittori, che ha indetto un provvedimento contro un’impresa cinese che ne duplicava i disegni.

Il Tribunale di Roma è intervenuto con una sentenza che riconosce l’autenticità delle creazioni della Freywille Gmbh sottoponendole alla tutela del diritto d’autore e ha inibito la produzione, la distribuzione, la commercializzazione e la pubblicizzazione delle creazioni che recano disegni analoghi a quelli prodotti a Vienna.

“Siamo riusciti a ottenere che i disegni raffigurati sui braccialetti originali ottenessero la tutela riservata alle opere del diritto d’autore”, ha spiegato l’avvocato Niccolò Ferretti, socio dello Studio legale Nunziante Magrone. Il giudice ha riconosciuto la richiesta avanzata dalla casa austriaca e le future eventuali violazioni, se ci saranno, saranno sanzionate con delle penali.

Simile la vicenda legata al marchio “Lambretta”. In questo caso è intervenuto il Tribunale di Firenze che ha impedito all’imprenditrice toscana che aveva registrato senza autorizzazione il marchio Lambretta Cafè di utilizzarlo oltre, sia nelle sue catene di bar in giro per l’Italia a Grosseto, Siena e Firenze, per l’Europa e negli States, sia online. Anche in questo caso, sono state fissate adeguate penali per l’utilizzo improprio fatto del marchio.