Diesel (Otb) premiata per l’impegno alla sostenibilità e le iniziative di economia circolare

Il premio della Ellen MacArthur Foundation riconosce modelli di economia circolare per trasformare il settore della moda. Renzo Rosso: “Credo in un modello di business circolare che restituisce valore alla comunità: questa è la sostenibilità”

Diesel, del gruppo Otb, ha ricevuto il Circular Economy Award dalla Ellen MacArthur Foundation durante i Sustainable Fashion Awards 2024, tenutisi nel prestigioso Teatro alla Scala di Milano, a conclusione della Milano Fashion Week. È proprio qui, tra l’eleganza del palcoscenico e il fruscio dei vestiti, che il marchio ha messo in mostra il suo impegno verso un futuro sostenibile.

Il premio, conferito dalla Ellen MacArthur Foundation, celebra modelli di economia circolare destinati a rivoluzionare il settore moda, promuovendo cambiamenti strutturali. Diesel si è distinta per la sua strategia di sostenibilità “For responsible living”, dimostrando un approccio innovativo alla circolarità attraverso i progetti Diesel Rehab Denim, Diesel Second Hand e la collaborazione con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (Unido).

Renzo Rosso, fondatore e presidente di Otb e Diesel, ha espresso il suo orgoglio nel ricevere questo riconoscimento. “La sostenibilità è uno state of mind ed è quello che cerco di trasferire a tutti i nostri team. La moda è uno dei settori più inquinanti e sono convinto che tutti dobbiamo fare la nostra parte per ridurre il suo impatto sul pianeta. In Diesel stiamo lavorando molto in questa direzione e sono soddisfatto dei risultati che abbiamo raggiunto”. Ha poi aggiunto: “la sostenibilità non è solo un tessuto riciclato, è anche pensare e agire in maniera responsabile verso l’ambiente e verso le persone. Credo in un modello di business circolare dove un’azienda crea, produce, vende, incassa e restituisce una parte del valore alla comunità: questa per me è sostenibilità”

Le iniziative green di Diesel

Rosso ha messo in evidenza l’iniziativa Diesel Rehab Denim, una linea innovativa composta per oltre il 60% da cotone riciclato. “Attraverso tecnologie innovative, si possono creare prodotti bellissimi usando materiali di scarto,” ha sottolineato. Questo tessuto è tinto senza acqua, utilizzando il 65% in meno di energia e il 90% in meno di agenti chimici rispetto ai metodi tradizionali, grazie alla tecnologia Dry Indigo sviluppata dal fornitore.

In un altro progetto, Diesel ha collaborato con Unido nel contesto dell’iniziativa SwitchMed per sviluppare un sistema di riciclo a circuito chiuso in Tunisia. Entro la fine del 2024, il marchio prevede di lanciare 88mila paia di jeans realizzati con almeno il 20% di fibre riciclate provenienti dagli scarti di taglio di un fornitore tunisino.

Ma non è tutto: l’iniziativa Diesel Second Hand rappresenta un altro passo verso la sostenibilità, permettendo ai clienti di restituire i loro capi in denim per un secondo ciclo di vita. Lanciato nel 2021, il progetto è stato esteso nel 2023 anche in Giappone.