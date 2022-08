La Regione Toscana bandisce un Premio per tesi di laurea con tre vincitori per ricordare il Presidente italiano del Parlamento Europeo recentemente scomparso

Una riflessione dei giovani laureati sul rapporto tra Europa, Regioni e i cittadini. In memoria dell’ex presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, scomparso lo scorso gennaio, la Regione Toscana ha promosso il bando “L’Europa, le Regioni e i Cittadini”. In occasione della giornata dell’Europa 2022 il bando è aperto dal 1 agosto al 30 settembre a tutti gli studenti delle Università toscane. Il Consiglio regionale intende cosi incrociare i valori dell’Europa con lo spirito che ha animato Sassoli fin dalla sua elezione a Strasburgo. Il contributo di 10mila euro stanziato sarà così distribuito: 5mila euro al vincitore del primo premio, 3mila al secondo e 2mila al terzo. La figura dell’ex Presidente dovrà trovare spazio negli elaborati e nelle ricerche dei giovani iscritti in tutti gli atenei regionali. Ci sarà solo da scegliere tra costruzione europea, cittadinanza, istituzioni europee, ruolo della società civile. I discorsi e gli interventi di Sassoli sono una miniera di propositi e idee che spaziano dall’ambiente, all’energia, all’agricoltura, ai fenomeni migratori, alla ricerca scientifica. L’idea del bando dedicato a David Sassoli è stata sviluppata dalla Commissione politiche europee del Consiglio regionale ed ha avuto la consacrazione mediatica in occasione dell’inaugurazione del Media Center intitolato all’eurodeputato stesso.

Sassoli impegnato e vincente sui temi più complessi

Possono partecipare al bando tutti coloro che abbiano conseguito un diploma di laurea magistrale (2° ciclo) o laurea magistrale a ciclo unico, dal 1/9/2021 fino alla data di scadenza del bando (30 settembre 2022) presso le Università toscane. Gli argomenti devono comunque raccordarsi a “L’Europa, le Regioni e i Cittadini”. Questa iniziativa – dicono in Regione – non è solo un bel modo per ricordare David Sassoli, ma vuole offrire a giovani meritevoli l’opportunità di crescere e sognare nel solco dei valori europei. A latere non mancano i ricordi e i legami di David con la sua terra come quando inviò un forte e caloroso messaggio per la prima giornata dell’Europa. In Europa si era impegnato sui temi più complessi portando spesso sulle sue posizioni gruppi politici non di sinistra o dichiaratamente di destra. Verso i giovani la costruzione di un’Europa senza barriere e sulle questioni ambientali come il Green New Deal il suo contributo è stato determinante. Con tesi di laurea ben fatte i giovani dimostreranno quanto siano attuali quelle battaglie che David avrebbe continuato a combattere se la malattia non lo avesse fermato. Un conforto per chi l’ha conosciuto ed apprezzato.