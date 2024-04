Cybersecurity: Sistema Moda Italia e Cy4gate insieme in un workshop per un ecosistema digitale

Un workshop sigla l’impegno di Sistema Moda Italia e CY4GATE per la cybersecurity del settore tessile-abbigliamento è un passo importante per la creazione di un ecosistema digitale sicuro e affidabile, a beneficio delle aziende e dei consumatori

In un mondo sempre più digitale, la sicurezza dei dati e delle reti è diventata una necessità imprescindibile per le aziende di ogni settore. Il tessile-abbigliamento, in particolare, non è esente da rischi informatici che possono causare seri danni economici e reputazionali e rallentamenti nella fase produttiva. Per questo motivo, Sistema Moda Italia, in collaborazione con CY4GATE, ha organizzato un workshop dedicato alla cybersecurity nel settore, con l’obiettivo di sensibilizzare le aziende e i professionisti alle sfide e alle soluzioni per la tutela del patrimonio digitale. L’evento, tenutosi presso la sede di Sistema Moda Italia a Milano, ha riunito un folto pubblico di partecipanti, tra cui imprenditori, manager e addetti ai lavori, che hanno potuto approfondire le tematiche relative alla sicurezza informatica con l’ausilio di esperti del settore.

Sergio Tamborini, Presidente di Sistema Moda Italia e Amministratore Delegato di Ratti S.p.A SOCIETA’ BENEFIT, ha sottolineato l’importanza di un impegno concreto per la cybersecurity, presentando la propria case history aziendale: “Nel nostro settore, la sicurezza digitale è fondamentale per proteggere i dati sensibili di clienti e fornitori, prevenire frodi e tutelare il patrimonio creativo delle aziende. Investire in soluzioni di sicurezza adeguate e formare il personale sulla consapevolezza dei rischi informatici è diventato un fattore chiave per la competitività delle nostre imprese.”

Quali sono le minacce informatiche nel settore tessile-abbigliamento?

Durante il workshop, gli esperti di CY4GATE hanno presentato un’analisi approfondita delle minacce informatiche più diffuse nel settore tessile-abbigliamento, tra cui attacchi malware, ransomware e phishing, furto di dati e danni alla reputazione causati da fughe di informazioni. Sono state inoltre illustrate le best practice per rafforzare la sicurezza informatica delle aziende, come l’implementazione di soluzioni di crittografia, la formazione del personale sulla cultura della sicurezza e l’adozione di standard di sicurezza rigorosi. L’evento si è concluso con un momento di networking, durante il quale i partecipanti hanno potuto confrontarsi e scambiare esperienze concrete per la tutela del proprio business dai rischi informatici.