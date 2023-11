Condividi Twitter

Twitter Facebook

Facebook LinkedIn

LinkedIn Stampa

Stampa Email

Cybersecurity: la password admin è la più usata in Italia. Un pericolo per la sicurezza informatica

Sorpasso storico al vertice della classifica delle password più utilizzate in Italia: “admin” supera per la prima volta la password numerica “123456”. Ma non è un bel segnale. Password deboli rimangono facili obiettivi da decifrare per i criminali informatici. La classifica delle password più utilizzate e le linee guida su come sceglierne una efficace

Cambio al vertice della classifica delle password più usate in Italia. Per il 2023 al primo posto delle password più utilizzate non c’è “123456”, ma “admin”. Una password spesso di default (pre-impostata) che molte persone non modificano a causa di pigrizia o trascuratezza. È quanto emerge dai risultati dell’analisi compilata annualmente da NordPass, gestore di password proprietario lanciato nel 2019 che da cinque anni mappa le consuetudini relative alle password. La tendenza rileva la continuativa presenza di password online caratterizzate da scelte deboli e insufficientemente sicure. Al terzo posto della classifica c’è la parola “password” mentre nella top dieci troviamo “Password”, “12345678”, “123456789”, “password99”, “qwerty”, “UNKNOWN” e “1235”. Fuori dalle (si fa per dire) best, grandi classici come ciaociao, Juventus o francesco. Password facili bersagli di hacker La classifica delle password più comuni dovrebbe suscitare riflessioni sulla scarsa consapevolezza in materia di sicurezza informatica (cybersecurity). Queste password sono, infatti, troppo semplici e conosciute e possono essere “bucate” in poco meno di un secondo da diversi tipi di attacchi informatici (come i dictionary attack o il brute force attack). Dall’analisi emerge anche una preoccupante tendenza: gli utenti utilizzano password più deboli per la protezione degli account su piattaforme di streaming multimediale, mentre optano per password più robuste su piattaforme legate a servizi finanziari. Inoltre, circa un terzo (31%) delle password più comuni nel 2023 è costituito da sequenze numeriche. Cambia poco a livello globale A livello globale, la situazione rimane sostanzialmente invariata, con la password più comune che continua a essere “123456”, seguita da “admin” e “12345678”. Ciò evidenzia che la mancanza di prudenza online non conosce confini, confermando la persistenza di scelte di password poco sicure su scala mondiale. Come scegliere una password più sicura Per ridurre il rischio di essere compromessi è sempre meglio seguire alcune regole per creare delle password più sicure che garantiscono una maggiore protezione online. Tra i punti chiave per una password efficace vi è quello di includere l’uso di lettere maiuscole e minuscole, inserire numeri e simboli, e che sia lunga almeno 12 caratteri. Ecco alcune linee guida da seguire: Complessità: Usa una combinazione di lettere maiuscole e minuscole, numeri e caratteri speciali. Questa varietà rende la password più complessa e difficile da indovinare

Lunghezza: Una password più lunga è generalmente più sicura. Cerca di utilizzare almeno 12 caratteri

Evita parole comuni: Evita di utilizzare parole comuni, nomi o frasi facilmente indovinabili. Scegli una sequenza di caratteri che non sia facilmente associata a te

Nessuna informazione personale: Evita di utilizzare informazioni personali come nomi, date di nascita o numeri di telefono nella password

Non utilizzare sequenze ovvie: Evita sequenze ovvie come “123456” o “qwerty”, che sono facilmente indovinabili

Unicità: Usa password diverse per account diversi. In questo modo, se una password viene compromessa, gli altri account rimangono protetti

Aggiornamento regolare: Cambia le tue password regolarmente, specialmente se sospetti che un account possa essere stato compromesso La classifica delle 20 password più utilizzate in Italia Ecco la classifica delle prime venti password utilizzate in Italia con il tempo che occorre per essere decifrata. Classifica Nome Password Tempo Necessario per Decifrarla Quante Volte è Usata 1 admin < 1 Secondo 38,369 2 123456 < 1 Secondo 14,335 3 password < 1 Secondo 12,476 4 Password < 1 Secondo 10,281 5 12345678 < 1 Secondo 5,831 6 123456789 < 1 Secondo 4,049 7 password99 < 1 Secondo 3,847 8 qwerty < 1 Secondo 2,688 9 UNKNOWN 17 Minuti 2,539 10 12345 < 1 Secondo 2,464 11 ciaociao 2 Secondi 1,992 12 francesco < 1 Secondo 1,463 13 1234567890 < 1 Secondo 1,346 14 Windows1 5 Secondi 1,321 15 Windows10 20 Secondi 1,262 16 riccardo < 1 Secondo 1,192 17 corrado < 1 Secondo 1,162 18 francesca 11 Secondi 1,134 19 andrea < 1 Secondo 987 20 juventus < 1 Secondo 975 Classifica NordPass 2023