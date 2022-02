Cultura Crea, 50 milioni per il settore turistico-culturale no profit

50 milioni di euro per Cultura Crea, l’incentivo di Invitalia che sostiene la nascita e la crescita di imprese e iniziative no profit nel settore turistico-culturale

Cultura Crea, l’Agenzia per lo sviluppo (100% Ministero dell’Economia) ha già finanziato oltre 350 nuove imprese, che puntano a valorizzare le risorse culturali delle 5 regioni del Sud Italia (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

Promosso dal Ministero della Cultura (Mic) e gestito da Invitalia in attuazione del PON FESR “Cultura e Sviluppo” 2014-2020 (Asse Prioritario II), Cultura Crea offre contributi a fondo perduto e mutuo agevolato (entrambi fino al 40% della spesa e fino al 45% per le donne e i giovani) per startup, imprese consolidate, imprese sociali o reti d’impresa.

Storie meritevoli quattro giovani imprenditrici che con grinta e perseveranza hanno puntato su Cultura Crea per cambiare la loro vita e quella del territorio in cui operano:

Caterina Santarcangelo che, in provincia di Matera, sfrutta la tecnologia dei droni per fornire servizi di valorizzazione del territorio lucano;

Emilia Petruccelli che a Napoli punta sul design d’autore per narrare il patrimonio culturale e il contesto urbano

Stefania Rifiordi che in tutta Italia organizza anteprime cinematografiche per gli emarginati dalla società

Viviana Rizzuto, che a Sciacca ha realizzato un vero e proprio Museo dei 5 Sensi.

Infine: