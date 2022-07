Cruyff in NFT: FC Barcelona mette in asta un NFT a New York da Sotheby’s per commemorare la leggenda del calcio

In asta live da Sotheby’s NY l’opera digitale NFT Metaverso che immortala il calcio memorabile di Johan Cruyff del 1973 tra FC Barcelona e Atletico Madrid

Il 22 dicembre 1973 si svolse una partita tra due delle più grandi squadre di calcio spagnole, FC Barcelona e Atlético de Madrid, ed è stata senza reti per gran parte del primo tempo. Poi, al 44′, riceve un cross pronto a salpare oltre l’area; al portiere Miguel Reina sembrava che sarebbe stato un calcio di rinvio. Ma Cruyff è balzato in aria, ha calciato il pallone all’altezza del collo e lo ha reindirizzato oltre Reina, un tipo di gol mai visto prima. Il Barça ha continuato a battere il suo rivale 2-1 e Cruyff si è guadagnato il soprannome di “The Flying Dutchman” o el holandés volador. Tuttavia, qualcuno doveva essere il primo, e Cruyff divenne una leggenda.

Il gol di Cruyff diventa NFT: Live Auction il 29 luglio 2022 New York

Ora, l’FC Barcelona commemora il gol di Cruyff con una NFT unica che verrà messa all’asta il 29 luglio. L’opera digitale “In a Way, Immortal“ raffigura il calcio volante di Cruyff come una statua d’oro fuso senza peso di gravità.

Il passaggio in volo di Cruyff dal salto al calcio si vede su pellicola anche senza rallentatore. È significativo che l’FC Barcelona abbia scelto Cruyff per il suo primo NFT: è riconosciuto oggi come uno dei migliori giocatori del gioco, in gran parte a causa di quel gol che ha segnato la storia e che ha segnato la partita nella sua prima stagione con il club.

Quaranta artisti digitali e visivi di Hollywood hanno collaborato all’immagine tridimensionale, che ha richiesto più di diecimila ore per essere completata

In a Way, Immortal racconta il leggendario obiettivo di Johan Cruyff in una poetica animazione in oro fuso creata da un team di 40 artisti tra i più talentuosi artisti di computer grafica (CG) ed effetti visivi (VFX) di Hollywood. Il film di 40 secondi è accompagnato da una colonna sonora originale suonata da un’orchestra di 30 elementi, che incorpora suoni reali dello stadio Camp Nou e dei tifosi dell’FC Barcelona. Il team di Hollywood CG e VFX ha lavorato su tutti gli aspetti della produzione, da una scultura digitale di Johan Cruyff alla simulazione di fluidi dorati, trame e sfumature, cinematografia all’avanguardia e lavoro con la telecamera. La produzione della scultura digitale di Cruyff ha richiesto più di mille ore di lavoro e la produzione complessiva ha comportato un totale di oltre 10.000 ore di produzione.

Uno degli obiettivi del progetto è ridefinire gli NFT creando un prodotto esperienziale premium in un’esperienza cinematografica. Il futuro proprietario di questa NFT, che avrà il titolo di Barça Digital Ambassador, potrà anche godere di vantaggi ed esperienze esclusivi basati sul Club, come l’accesso alle sessioni di allenamento.