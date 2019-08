Crisi di Governo: dopo Ferragosto il voto del Senato, Salvini non ha i numeri

Sfuma il blitz di Salvini: le mozioni sulla crisi saranno discusse e votate al Senato solo dopo Ferragosto.

Non va in porto la forzatura della Lega: il calendario della crisi sarà votato domani, martedì 13 agosto, dal Senato, dopo che la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama non ha ottenuto l’unanimità sulle tempistiche di convocazione dell’Aula, come aveva espressamente richiesto prima dell’incontro la presidente Elisabetta Casellati. E dunque l’intervento in Parlamento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che Matteo Salvini sollecitava entro Ferragosto, avverrà invece dopo il ponte festivo, presumibilmente martedì 20 agosto, sempre al Senato.

La data però va confermata appunto da Palazzo Madama, ma a questo punto è difficile che la Lega trovi i numeri per accelerare i tempi e ufficializzare velocemente la crisi, con conseguente scioglimento delle Camere (sempre nelle intenzioni del Carroccio) e ritorno alle urne. Se infatti il centrodestra fosse anche al completo, come annunciato, Lega, FI e FdI potrebbero contare su 136 voti, a cui si potrebbero aggiungere i due del Maie, arrivando così a quota 138. Il fronte opposto sulla carta ha invece la maggioranza: sono 107 i senatori 5S, 51 quelli Pd e una decina quelli del Misto, fra cui i 4 senatori di LeU, per un totale di 168 voti. Restano da attribuire i 6 voti del gruppo delle Autonomie, che però in questo caso non faranno la differenza.

“La convocazione dell’Assemblea – ha commentato Elisabetta Casellati -, nell’ipotesi in cui il calendario dei lavori non venga approvato in capigruppo all’unanimità, non costituisce forzatura alcuna, ma esclusivamente l’applicazione del regolamento. L’art. 55, comma 3, prevede infatti che sulle proposte di modifica del calendario decida esclusivamente l’Assemblea, che è sovrana. Non il presidente, dunque”. Conte si presenterà dunque in Parlamento tra una settimana, quando si discuterà della mozione di sfiducia presentata dalla Lega nei suoi confronti.

Gli scenari possibili sono ancora tutti aperti: nelle ultime ore però, dopo la voci di un possibile “accordo” tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico per un governo di responsabilità, allo scopo di votare la manovra evitando la clausola dell’Iva, l’intesa sembra non più così sicura. Il Pd infatti è spaccato, col fronte renziano che vorrebbe evitare il voto per neutralizzare Salvini, e il segretario Zingaretti che invece accetterebbe più volentieri la sfida delle urne. Lo stesso Luigi Di Maio non ha confermato le indiscrezioni in questa direzione: “Salvini – ha detto polemicamente il capo politico grillino, attaccando il suo ormai ex alleato – non ha tradito il movimento o Conte, ma milioni di italiani a cui per 14 mesi aveva detto che non guardava i sondaggi. Ha tradito il contratto di governo per i suoi interessi”.

“Mattarella è l’unico che decide quando e se andare a votare – ha continuato il ministro del Lavoro – Già è surreale che ci debba essere crisi a Ferragosto. Ai cittadini viene scaricata addosso la preoccupazione non delle elezioni ma di una crisi che colpirà misure per loro importanti. Un governo non si insedierà prima di dicembre: salterà tutto quello che abbiamo fatto, quindi reddito, quota 100… Stiamo parlando del futuro del nostro Paese”.