Crack Ftx, Bankman-Fried prova a convincere il giudice: “Non sono colpevole”. Ma resta il giallo sulla cauzione

Il 2 ottobre inizierà il processo a Sam Bankman Fried per il crack della piattaforma cripto FTX. Sulla sua testa pendono 8 capi d’accusa e rischia una pena di 115 anni

Non colpevole: è così che si è dichiarato Sam Bankman-Fried di fronte al giudice federale di Manhattan, Lewis Kaplan, relativamente a otto capi d’accusa, tra cui la frode telematica e l’associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Il giudice ha stabilito che il processo per il fondatore dell’exchange di criptovalute Ftx, finito in bancarotta nei mesi scorsi in quello che è uno degli scandali finanziari più importanti della storia recente, inizierà il 2 ottobre.

Il trentenne è accusato di aver saccheggiato i depositi dei clienti di FTX per sostenere il suo hedge fund Alameda Research, acquistare immobili e donare milioni di dollari a cause politiche. “I fondi dei clienti sono stati utilizzati e riciclati anche attraverso donazioni politiche, donazioni di beneficenza e una serie di investimenti a rischio”, ha dichiarato Danielle Sassoon, procuratore federale, durante l’udienza. Sassoon ha sottolineato che il governo ha già molte prove contro Bankman-Fried e nelle prossime settimane i pubblici ministeri consegneranno alla difesa centinaia di migliaia di documenti. Il processo, aggiunge, potrebbe durare quattro settimane.

SBF aveva ammesso di aver fatto degli errori nella gestione di Ftx

Bankman-Fried, completamente rasato, indossava un abito blu, una camicia bianca e una cravatta blu a pois e portava con sé uno zaino in tribunale, ben lontano dai pantaloncini e dalle t-shirt che erano il suo abbigliamento preferito quando gestiva FTX dalle Bahamas.

Il laureato del Massachusetts Institute of Technology potrebbe rischiare fino a 115 anni di carcere se condannato. In precedenza ha ammesso di aver commesso degli errori all’FTX, ma ha dichiarato di non ritenere di avere responsabilità penali.

Il governo ha già ottenuto la dichiarazione di colpevolezza da parte di due ex collaboratori di alto livello della Bankman-Fried: – l’ex amministratore delegato di Alameda Caroline Ellison e l’ex responsabile tecnologico di FTX Gary Wang – che stanno collaborando con i pubblici ministeri e potrebbero testimoniare al processo.

Bankman-Fried ha cavalcato il boom del bitcoin e di altri asset digitali per costruire un patrimonio netto stimato in 26 miliardi di dollari e diventare un influente donatore politico negli Stati Uniti. FTX è crollata all’inizio di novembre dopo un’ondata di prelievi e ha dichiarato bancarotta l’11 novembre, spazzando via la fortuna di Bankman-Fried. In seguito ha dichiarato di avere 100.000 dollari sul suo conto corrente.

“In 40 anni di carriera, non ho mai visto una cosa del genere”, è il commento chiaro e inequivocabile nella sua durezza di John Ray, nuovo amministratore delegato di Ftx, sulla piattaforma di trading di criptovalute, che ha presentato richiesta per una bancarotta assistita.

Restano segreti i nomi dei sottoscrittori della cauzione da 250 milioni

Il mese scorso è stato estradato dalle Bahamas, dove viveva e dove aveva sede la borsa. Da quando è stato rilasciato con una cauzione di 250 milioni di dollari il 22 dicembre, Bankman-Fried è stato sottoposto a monitoraggio elettronico e ha dovuto vivere con i suoi genitori, Joseph Bankman e Barbara Fried, entrambi professori alla Stanford Law School in California.

Il giudice Kaplan ha accolto la richiesta di non rendere noti i nomi dei co-firmatari, insieme ai suoi genitori, della cauzione da 250 milioni di dollari che gli ha consentito di usufruire della libertà vigilata. I suoi avvocati hanno sostenuto che ci sarebbero stati problemi di sicurezza e privacy se si fossero rivelati i nomi dei co-firmatari.

Il giudice vieta anche l’accesso ai fondi di Ftx e Alameda

Il giudice Kaplan ha imposto inoltre una nuova condizione per la cauzione, stabilendo che Bankman-Fried non possa accedere ai beni di FTX o Alameda. Ciò è avvenuto dopo che Sassoon ha accusato Bankman-Fried di aver cercato di trasferire i beni in un paese straniero non nominato che riteneva “più clemente”. Ha detto che i pubblici ministeri stavano anche indagando sulle notizie riportate alla fine del mese scorso, secondo cui i fondi sarebbero stati spostati dai portafogli di criptovalute di Alameda.

Mark Cohen, avvocato della Bankman-Fried, ha dichiarato che il suo cliente “non ha effettuato” i trasferimenti da Alameda. In riferimento all’accusa che Bankman-Fried abbia cercato di trasferire denaro all’estero, ha detto che il suo cliente ha cercato di rispettare un ordine del tribunale delle Bahamas, che il mese scorso ha temporaneamente sequestrato alcuni beni di FTX.