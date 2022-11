Bancarotta Ftx: mancanza di controlli e assenza informazioni affidabili, il nuovo Ceo John Ray all’attacco

Il nuovo Ceo di Ftx svela il suo sgomento e la sua indignazione sulla gestione della piattaforma di trading criptovalute. Lo scandalo si allarga

La bancarotta di Ftx, la piattaforma americana per il trading di criptovalute, continua a svelare dettagli inquietanti sulla conduzione della società fondata da Sam Bankman-Fried. “In 40 anni di carriera, non ho mai visto una cosa del genere”, è il commento chiaro e inequivocabile nella sua durezza di John Ray, nuovo amministratore delegato di Ftx, sulla piattaforma di trading di criptovalute, che ha presentato richiesta per una bancarotta assistita.

In un documento presentato al tribunale fallimentare del Delaware, Ray ha scritto di non aver mai visto “una tale completa mancanza di controlli societari e una tale e totale assenza di informazioni finanziarie affidabili come qui”. Lo scrive Radiocor nel dare conto delle ultime novità sulla incredibile vicenda della piattaforma Ftx che ha coinvolto nel suo crack 1 milione di risparmiatori, 100.000 dei quali italiani.

E dire che John Ray non è un manager alle prime armi. Nel suo curriculum si annovera anche la ristrutturazione del colosso energetico Enron, al tempo (2001) il più grande fallimento aziendale nella storia degli Stati Uniti. Ebbene, il manager ha scritto di “non avere fiducia” nell’accuratezza dei bilanci di Ftx e della società collegata Alameda Research. Ha poi attaccato duramente l’ex amministratore delegato, Sam Bankman-Fried, e il suo gruppo dirigente: “La concentrazione del controllo nelle mani di un gruppo molto ristretto di individui inesperti, grezzi e potenzialmente compromessi” è “senza precedenti”. Ray ha infine scritto che “una parte sostanziosa” degli asset custoditi da Ftx è “stata persa o rubata”.