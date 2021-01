Covid: il 7 gennaio sei Regioni “arancioni”, nei fine settimana Italia zona rossa

Dal 7 gennaio l’Italia torna in zona gialla ma con sei eccezioni: ecco in quali regioni – Italia tutta zona rossa invece durante i fine settimana

Il 2021 inizia con la buona notizia della campagna di vaccinazione ormai lanciata, ma anche con la preoccupazione del contagio che torna a risalire. Le misure relativamente blande adottate durante le festività natalizie, e soprattutto gli spostamenti precedenti stanno presentando il conto: il tasso di contagio è schizzato al 17,6%, una percentuale nuovamente alta e allarmante. Ecco perché, finito il semi-lockdown del periodo festivo (il precedente provvedimento scade il 6 gennaio), non ci sarà un rompete le righe: l’Italia torna in zona gialla dal 7 gennaio, ma con diverse eccezioni. Il vertice di maggioranza che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato a Palazzo Chigi ha infatti già individuato alcune regioni che diventeranno subito zona arancione: Calabria, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche.

Il governo ha però pensato ad una stretta ulteriore che prevede nei fine settimana un’Italia tutta rossa e, dunque, con le misure più severe: chiusura dei negozi considerati non essenziali, stop agli spostamenti anche all’interno del proprio Comune e chiusura dei ristoranti e dei bar (con asporto e delivery consentiti). Per quanto riguarda la scuola, che in teoria dovrebbe riaprire i battenti proprio il 7 gennaio, resta lo scontro tra il governo e i presidenti delle Regioni. I governatori si oppongono al rientro in classe e attraverso il presidente dell’Emilia Romagna e della Conferenza Stato-Regioni, Stefano Bonaccini, chiedono un nuovo incontro al premier Giuseppe Conte. Sulla riapertura della stagione invernale nelle località sciistiche, è stato deciso di posticiparla al 18 gennaio. Ma servirà comunque l’ok del Comitato tecnico-scientifico e dipenderà dal colore delle singole regioni.