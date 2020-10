Covid-19: le regole anti-contagio sui mezzi pubblici e in casa

I contagi da Covid-19 continuano ad aumentare e ogni di noi dovrebbe prendere delle precauzioni per tutelarsi e rallentare la diffusione del virus. Ecco i consigli degli esperti.

I contagi da Covid-19 aumentano ogni giorno di più. I numeri sempre più elevati hanno costretto il Governo a introdurre con un dpcm nuove restrizioni, tra cui quella relativa al limite massimo di 6 persone per cene e riunioni di famiglia in casa. Ma oltre alle regole dettate “dall’alto” è bene che ognuno di noi prenda le precauzioni necessarie per evitare di contagiarsi e rallentare la diffusione del virus.

Regole che diventano fondamentali soprattutto per chi durante il giorno incontra altre persone e si trova ad affrontare situazioni in cui il distanziamento sociale non è sempre facile da rispettare.

Il rischio contagio rimane alto soprattutto sui mezzi pubblici, nonostante i limiti di capienza (all’80%) previsti. Ad ammetterlo è anche il ministro della Salute, Roberto Speranza: “Quello del trasporto pubblico urbano è un tema vero. La mia opinione è che dobbiamo provare a lavorare soprattutto su due ambiti: favorire lo smartworking e incentivare le differenziazioni di accesso negli uffici pubblici e nelle scuole”.

Mentre il Governo prova dunque a trovare delle soluzioni utili a favorire il distanziamento, ognuno di noi nel suo piccolo, può adottare alcune precauzioni. Abbiamo raccolto in questo articolo i consigli degli esperti.

MEZZI PUBBLICI: LE REGOLE ANTI-CONTAGIO

La raccomandazione principale da seguire è quella di evitare di andare in giro e di non utilizzare i mezzi pubblici se si hanno sintomi di infezioni respiratorie. Il rischio di infettare gli altri in luoghi affollati è sempre molto alto. Cosa fare per proteggersi? Le regole fondamentali, che ormai conosciamo bene, sono due: indossare sempre la mascherina nel modo corretto, coprendo naso e bocca, e igienizzare bene e frequentemente le mani, evitando di toccare il viso.

Gli esperti consigliano, ove possibile, di preferire i biglietti elettronici, da acquistare online o tramite app, a quelli cartacei che potrebbero essere stati toccati da altre persone. Bisogna poi rispettare sempre la segnaletica presente alle fermate o all’interno delle stazioni ed entrare/uscire dai mezzi dalle porte indicate. Mai sedersi nei posti non consentiti, evitare di avvicinarsi agli altri passeggeri o agli addetti ai lavori. La metropolitana è piena nonostante i limiti previsti? Meglio aspettare il convoglio successivo, che correre rischi per la nostra salute.

CASA: LE REGOLE DA RISPETTARE

Dopo aver preso i mezzi pubblici, siamo finalmente arrivati a casa. Cosa fare? È bene togliersi le scarpe e lasciarle fuori dalla porta o sul balcone. Se decidiamo di indossare qualcosa di più comodo, evitiamo di appoggiare i vestiti appena tolti su letti, divani o sedie. Se i vestiti non sono stati utilizzati in ambienti ad alto rischio, non è necessario lavare tutto immediatamente.

Capitolo ospiti: il nuovo decreto raccomanda di non ospitare più di sei persone in casa, ma anche entro i limiti consentiti, in presenza di ospiti è bene non abbassare mai la guardia. E dunque: mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina se non si mangia, far areare gli ambienti sono tre precauzioni importanti da seguire. In bagno, è opportuno lasciare un asciugamano dedicato agli ospiti e metterlo a lavare quando saranno andati via. Consigliato disinfettare le superfici e i sanitari dopo il loro utilizzo da parte dei visitatori.