Nuovo dpcm Covid-19: ecco le restrizioni in arrivo

Il dpcm contenente le nuove regole potrebbe arrivare già nella serata del 12 ottobre – Dalla quarantena ai locali, ecco le misure in arrivo

I contagi da Covid-19 continuano ad aumentare. Un incremento che preoccupa tutti e che ha spinto il Governo ad accelerare l’iter di approvazione del nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dpcm) contenente le nuove regole da seguire per provare a invertire la tendenza ed evitare che il sistema sanitario si ritrovi ad affrontare una situazione simile a quella già vista la scorsa primavera.

Dopo la stretta sulle mascherine arrivata la settimana scorsa, il nuovo provvedimento era atteso per il 15 ottobre, giorno in cui scadranno le regole attualmente in vigore. Il decreto dovrebbe invece arrivare già stasera, 12 ottobre. Al suo interno ci saranno nuove – inevitabili – restrizioni, anche se per il momento qualsiasi decisione relativa alla chiusura dei confini regionali o a possibili lockdown locali viene rimandata.

Ecco dunque quali saranno le restrizioni previste dal nuovo dpcm Covid-19.

QUARANTENA E TAMPONI

Seguendo le indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico, il Governo ha deciso di modificare le regole sull’isolamento fiduciario. Una nuova ordinanza del ministero della Salute ridurrà i giorni di quarantena da 14 a 10. Per poter dichiarare concluso il periodo di isolamento servirà un test che accerti la negatività e potrà essere sia il tampone molecolare che un test rapido antigenico.

Non solo. Secondo le nuove norme, chi ha contratto il Covid-19 sarà dichiarato ufficialmente guarito dopo un solo tampone e non più dopo due test consecutivi come attualmente previsto. Via libera anche ai test rapidi antigenici nelle scuole e per chi ha avuto contatti non stretti con un positivo. I test potranno essere fatti anche negli studi di medici di base.

NUOVE REGOLE PER GLI ASINTOMATICI

Cambiano le regole anche per chi è positivo al covid, ma asintomatico. Se dopo 10 giorni di isolamento una persona è ancora positiva al coronavirus, ma risulta completamente asintomatico dovrà attendere altri sette giorni e ripetere il test. Dal 21esimo giorno di quarantena in poi, anche se il test sarà ancora positivo, l’isolamento sarà comunque interrotto “in quanto le evidenze disponibili non documentano alcun caso di presenza di virus competente per la replicazione”, dice il Cts. Parlando in parole povere la persona non è più infettiva e potrà uscire di casa.

DPCM: NIENTE PIÙ FESTE PRIVATE O IN CASA

“Le feste saranno vietate per tutti, non solo per i ragazzini: il 75% dei contagi avviene tra le relazioni più strette, ovvero tra chi si conosce e si fida dell’altro finendo per abbassarsi la mascherina”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza. Il nuovo dpcm vieterà dunque le feste, sia private che in casa. Sui controlli, difficili se non impossibili da effettuare nelle case private, secondo Speranza “quando c’è una norma va rispettata. Lavoreremo anche con le forze dell’ordine per verificare che la norma venga rispettata. Ma non sono i controlli che ci hanno permesso di piegare la curva nei giorni più difficili, ma i comportamenti delle persone”.

RESTRIZIONI PER LOCALI, BAR E RISTORANTI

Bar, locali e ristoranti potrebbero dover chiudere entro le 24. Non solo, dalle 21 alle 6 sarà vietato sostare davanti ai locali. Tradotto: Non sarà possibile bere all’esterno, a meno che non si stia seduti a un tavolino. Prevista un’ulteriore di restrizioni: non si potranno vendere alcolici dopo le 22.

DPCM: LE NORME SULLO SPORT

Il nuovo decreto imporrà delle limitazioni agli sport da contatto. Secondo le indicazioni, gli sport di base gestiti da società che hanno attivato i protocolli di sicurezza (dunque calcio, pallavolo, danza, ma anche palestre), potranno continuare. Restrizioni saranno invece imposti alle partitelle amatoriali senza alcun controllo.

Chiarimenti sono inoltre arrivati sulla nuova circolare del Viminale che impone l’uso di mascherine per chi svolge attività motoria: per attività motoria, ha sottolineato il ministero dell’Interno, “deve intendersi la mera passeggiata e non la corsa, anche quella svolta con finalità amatoriali, in quanto riconducibile ad attività sportiva”. Quindi, conclude la precisazione, “jogging e footing potranno continuare a svolgersi senza obbligo di mascherina”. Nessun obbligo di mascherina anche per chi va in bicicletta.

SMART WORKING

Novità anche sul lavoro. Secondo le indiscrezioni, il Governo potrebbe chiedere alle aziende di aumentare dal 50 al 70% la percentuale di smart working allo scopo di limitare i contatti dei dipendenti negli uffici.

LEGGI ANCHE: Semi-lockdown? L’Ufficio di Bilancio: conseguenze pesanti