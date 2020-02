Contratto statali: aumento di 100 euro, il Tesoro apre

Per la prima volta il governo apre a un aumento delle risorse, ma la cifra è ancora lontana da quella che vorrebbero i sindacati – Intanto, si sbloccano i soldi per i premi ai dipendenti delle agenzie fiscali

La trattativa sul rinnovo del contratto degli statali potrebbe essere a un punto di svolta. Mercoledì, per la prima volta, dal Tesoro è arrivata un’apertura ad aumentare gli stanziamenti per le buste paga degli impiegati pubblici. Nel prossimo Documento di economia e finanza (Def), che vedrà la luce ad aprile, il governo potrebbe destinare a questa voce di spesa risorse aggiuntive per 200-250 milioni di euro.

La cifra è ancora lontanissima dalle richieste dei sindacati – che vorrebbero alzare l’asticella fino a un miliardo e mezzo – ma potrebbe raddoppiare grazie al contributo di Regioni ed Enti Locali al finanziamento dei contratti.

In questo modo, l’aumento delle retribuzioni arriverebbe a quota 90-100 euro lordi al mese. Somma già indicata in passato come obiettivo dal ministro della Funzione pubblica, Fabiana Didone, e che servirebbe perlomeno a rendere permanente il bonus di 20 euro lordi al mese previsto dall’ultimo rinnovo del contratto (il cosiddetto “elemento perequativo”).

Non è detto che basti. L’Agenzia che tratta con i sindacati a nome del governo (Aran) certifica che il disallineamento fra le retribuzioni pubbliche e private nel settore industriale arriva al 12,4%.

Quanto ai rappresentanti dei lavoratori, il segretario confederale della Cisl, Ignazio Ganga, ritiene che quello di mercoledì sia stato solo “un incontro interlocutorio”.

Antonio Focillo, della Uil, ha notato “un’attenzione a considerare un possibile intervento economico aggiuntivo”, anche se per ora “il Mef non ha assunto alcun impegno”.

Secondo Massimo Battaglia, di Confsal, “serve chiarezza sulle risorse e vanno risolte le vertenze, a cominciare dalla scuola”.

Intanto, sono stati sbloccati 210 milioni di euro per i premi ai dipendenti (relativi all’anno 2017) e il potenziamento delle agenzie fiscali. Nel dettaglio, 167,3 milioni sono destinati all’Agenzia delle Entrate (di cui 10,2 per il potenziamento) e 42,8 all’Agenzia delle Dogane e dei Monopli (di cui due per il potenziamento).