Contatori d’acqua, Sit acquisisce la portoghese Janz

L’operazione vale 28 milioni di euro: la società lusitana ha un fatturato da quasi 20 milioni ed è leader nel suo mercato in 25 Paesi tra Europa e Sudamerica.

L’azienda veneta Sit, quotata in Borsa e specializzata nei contatori smart del gas, entra nel mercato dei contatori d’acqua. Il mercato dell’acqua è in Italia molto ricco e spesso inesplorato e per questo Sit ha acquisito l’azienda portoghese Janz, un consolidato operatore europeo che produce e commercializza contatori d’acqua volumetrici residenziali. Nel 2019 Janz, che viene acquisita al 100% tramite una nuova linea di credito concessa dalle banche, ha registrato un fatturato di 18,6 milioni di euro e un EBITDA di 4 milioni, con un tasso medio di crescita negli ultimi 5 anni rispettivamente del 9% e 23%.

Fondata nel 1915 dalla famiglia Janz con sede legale e produttiva a Lisbona (11.000 mq2, 250 dipendenti), la società ha sviluppato un’ampia gamma di contatori meccanici ed in particolare eccelle nella tecnologia metrologica volumetrica con cui non solo equipaggia i propri contatori ma fornisce anche i principali operatori del settore. E’ presente sul mercato europeo ma anche in America Latina, in totale in 25 Paesi. Il closing è previsto entro fine anno: l’operazione costa a Sit circa 28 milioni di euro. “L’operazione è strategica – spiega una nota – in quanto permette di valorizzare ulteriormente MeteRSit, la divisione smart metering del gruppo, applicando al settore acqua il know-how già presente e riconosciuto dal mercato”. Inoltre permetterà all’azienda veneta di espandersi ulteriormente sui mercati internazionali.

“Le competenze ed il know-how che abbiamo sviluppato con i contatori gas – ha commentato Federico de’ Stefani, Presidente e Amministratore Delegato di Sit -, in particolare per quanto riguarda la comunicazione dei contatori con le reti intelligenti, saranno alla base delle sinergie che creeremo con Janz, per accelerare il percorso di crescita nel segmento degli smart water meters. L’obiettivo è di costituire un player internazionale nei contatori smart, gas e acqua, che rappresenti una eccellenza nelle tecnologie di misurazione e comunicazione a supporto delle reti delle Utility. Un centro di eccellenza tecnologica made by SIT dedicato allo sviluppo ed alla distribuzione mondiale di contatori intelligenti, forti di competenze certificate e processi avanzati per la misurazione degli elementi energetici a tutela delle risorse naturali”.