Conferenza Unesco di Napoli verso un’agenda comune per la tutela dei beni. Investire anche di più

Nato a Pomigliano d’Arco (NA) è laureato in Scienze Politiche. Giornalista, ha iniziato l'attività negli anni ’80. Ha lavorato per l’Unità, Paese Sera, Il Mattino, Libero, Il Denaro, il Riformista, EspressoSud. Nella lunga carriera si è occupato di energia, ambiente, economia, Mezzogiorno. È stato direttore di periodici locali ed account manager in Eni e Italgas SpA. È stato membro eletto di Comitati paritetici, Commissioni di energia, ambiente, sviluppo industriale. Già consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e della Federazione Relazioni Pubbliche (Ferpi) è membro della Federazione Italiana Media Ambientali (FIMA) e della Free Lance International Press (Flip). E' autore di “Mezzogiorno in bianco e nero“ (Edizioni Orizzonti Meridionali). Ha vinto il Premio giornalistico “Calabria ‘79” e il Premio "Nadia Toffa" edizione 2022. Scrive per FIRSTonline e collabora con HumaneWorldMagazine, ItaliaNotizie24 e TuttiEuropaVentitrenta.