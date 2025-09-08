Tyche Bank rafforza le funzioni di controllo: Marina Di Janni nuova responsabile risk management

La nomina rafforza il presidio dei rischi e consolida il modello di banca tradizionale con business verticali specializzati

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso da Tyche Bank.

Tyche Bank, banca del territorio specializzata in procedure concorsuali, finanza d’impresa, acquisto di crediti fiscali e gestione di crediti NPL e UTP, designa Marina Di Janni quale Responsabile Funzione Risk Management, con effetto dal 1° settembre 2025.

La nomina rappresenta un passo decisivo nel percorso di consolidamento e potenziamento delle funzioni di controllo della banca, in linea con l’impegno costante di Tyche Bank nel presidiare con rigore la gestione dei rischi e garantire la solidità del proprio modello operativo.

Marina, laureata in Economia e Commercio all’Università di Bologna, proviene da Prometeia, dove ha ricoperto, da ultimo, l’incarico di Principal nell’area Risk Management, acquisendo, in oltre 20 anni di carriera, una solida conoscenza del mercato e della regolamentazione bancaria (CRR, CRD, Basilea, ecc.). Inoltre, tale pluriennale esperienza le ha consentito di maturare una generale e approfondita competenza sui principali processi di gestione del rischio: nell’ambito dell’Enterprise Risk Management si è occupata delle tematiche chiave ICAAP/ILAAP, Recovery Plan, Risk Appetite Framework (RAF), esercizi di stress test regolamentari e gestionali ecc., affrontando aspetti di gestione del rischio, del capitale, e degli impatti legati al cambiamento climatico. Su quest’ultimo tema, particolarmente attuale, è stata coautrice del saggio “Climate Risk and Financial Intermediaries”, pubblicato nel 2024 dall’editore Palgrave MacMillan.

“L’ingresso di Marina – ha dichiarato Francesco De Marco, Direttore Generale di Tyche Bank – rafforza ulteriormente la nostra capacità di presidiare i rischi in un contesto di mercato complesso e competitivo. Il suo background, unito a un’esperienza consolidata, sarà un fattore chiave per supportare la crescita e l’evoluzione delle nostre Business Unit, preservando al tempo stesso la solidità della banca. Tyche è una realtà che coniuga la tradizione di un istituto di credito con la specializzazione in business verticali: il contributo di Marina ci aiuterà a rafforzare entrambe queste dimensioni”.

“Ringrazio Tyche Bank per la fiducia accordatami” ha commentato Marina. “Il settore bancario si trova oggi a fronteggiare sfide complesse che richiedono un approccio strutturato alla gestione dei rischi, capace di integrare normative sempre più stringenti e in costante evoluzione con strumenti di misurazione e controllo avanzati. L’obiettivo è garantire la resilienza patrimoniale e operativa, supportando al contempo la crescita del business. In Tyche Bank ho trovato una chiara attenzione alla solidità dei presidi di controllo e alla piena integrazione delle funzioni di Risk Management nei processi aziendali. Sarà mia priorità contribuire a rafforzare ulteriormente questo framework, assicurando, con una visione innovativa, una governance dei rischi coerente con gli scenari di mercato e con i modelli di sviluppo che la banca sta perseguendo.”