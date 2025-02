Sustainable Markets Initiative annuncia che Diesel, parte del Gruppo OTB, e HModa si uniscono alla Fashion Task Force

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso da Otb.

Sustainable Markets Initiative (SMI), fondata da Sua Maestà il Re Carlo III nel 2020 quando era Principe di Galles, è lieta di annunciare che la sua Fashion Task Force accoglie oggi Diesel, parte del Gruppo OTB, e HModa tra i suoi membri.

Dal 2021, la Fashion Task Force ha fatto progressi significativi e ottenuto risultati tangibili adottando un approccio imprenditoriale e orientato all’azione. Le aree chiave di intervento sono i progetti di agricoltura rigenerativa, il Digital Product Passport e la tracciabilità.

Federico Marchetti, imprenditore tecnologico, pioniere della moda sostenibile e presidente della Fashion Task Force, ha dichiarato: “È con grande piacere che accogliamo Renzo Rosso del Gruppo OTB e Claudio Rovere di HModa nel nostro gruppo.

“Renzo Rosso è un amico di lunga data e insieme condividiamo un forte impegno per promuovere la sostenibilità nell’industria della moda. Renzo e il suo team rafforzeranno l’agenda della Fashion Task Force, offrendo la loro prospettiva, nuova e pionieristica.

“Claudio Rovere è un imprenditore di spicco con una forte attenzione alla valorizzazione della filiera della moda e della sua straordinaria artigianalità. Claudio e il suo team contribuiranno ai nostri obiettivi portando una preziosa prospettiva dall’interno della filiera.”

Renzo Rosso, Presidente del Gruppo OTB e Fondatore di Diesel, ha dichiarato: “La sostenibilità deve diventare uno state of mind per l’intero settore della moda e la Fashion Task Force, con il supporto di Sua Maestà il Re Carlo III e la leadership di Federico, rappresenta un ulteriore passo verso questo obiettivo. Siamo entusiasti di farne parte e di condividere la nostra visione e il nostro approccio innovativo con gli altri membri. Collaborare e guardare insieme al futuro è l’unico modo per cambiare veramente la nostra industry”.

Claudio Rovere, Fondatore e Presidente del Gruppo HModa, ha commentato: “Siamo estremamente orgogliosi di essere il primo gruppo industriale a entrare nella Fashion Task Force guidata da Federico Marchetti con il supporto di Sua Maestà il Re Carlo III. Questo traguardo segna un passo importante per HModa e per l’intera filiera produttiva della moda. Siamo entusiasti di contribuire attivamente agli sforzi per un futuro sostenibile, promuovendo pratiche responsabili e lavorando insieme per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile nel nostro settore”.

La Fashion Task Force continuerà a lavorare per raggiungere traguardi in linea con i principi della Terra Carta di SMI, e i due nuovi membri si impegnano a supportare la Task Force nell’accelerare la transizione verso la sostenibilità.

Gruppo OTB

OTB è il gruppo internazionale di moda a cui fanno capo i marchi iconici e anticonvenzionali Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni e Viktor&Rolf. OTB controlla anche le aziende Staff International e Brave Kid e detiene una partecipazione del marchio americano Amiri. Acronimo di “Only The Brave”, OTB crede nella possibilità di andare oltre le frontiere della moda e dello stile, supportando la creatività di talenti internazionali, ed esprimendo tutto lo spirito innovativo e il coraggio senza compromessi del suo fondatore e presidente Renzo Rosso. Il gruppo, che conta oltre 7.000 dipendenti nel mondo, fonda le proprie basi su un approccio digitale che mette al centro il consumatore, l’impegno concreto e a lungo termine per la creazione di un business sostenibile e dall’impronta tecnologica, la forte attenzione al sociale attraverso OTB Foundation.

HModa

Fondata nell’ottobre 2017, HModa è un progetto industriale promosso da Hind SpA, una holding dedicata all’investimento nel capitale di PMI italiane, con l’obiettivo di favorire i processi di crescita, attraverso progetti di aggregazione e internazionalizzazione.

Con una manodopera specializzata di oltre 1.500 dipendenti, HModa è un polo di eccellenza attivo in tutti i segmenti della filiera italiana della moda.

L’azienda opera tramite 18 società partecipate, tra cui Uno Maglia (lavorazioni in jersey), Alex&Co. (Capi di abbigliamento in pelle), RBS (capispalla), Albachiara (abbigliamento donna leggero), GAB (pelletteria), Project (denim), Valmor, Dema e Alinea (calzature), Famar (abbigliamento uomo donna), Rilievi e PuntoArt (embellishment e ricamo), Seriscreen (serigrafia e stampa su pelle e tessuti), Fustellificio Toscano (fustelle e accessori per la lavorazione e taglio della pelle), Beste (produzione di tessuti e abbigliamento), Lanificio Arca (tessitura a navetta di lana e cachemire), Taglionetto e Emmetierre (piccola pelletteria), con un portafoglio clienti che annovera i più importanti brand del lusso a livello internazionale.

Sustainable Markets Initiative

Sustainable Markets Initiative (SMI) è l’organizzazione di riferimento del settore privato per la transizione sostenibile, caratterizzata dal nostro brand unico di ‘”diplomazia del settore privato”.

Con la visione del nostro fondatore, Sua Maestà il Re Carlo III, e la nostra capacità unica di riunire i leader mondiali, la SMI facilita l’azione tra i leader mondiali e i CEO per posizionare la sostenibilità al centro della creazione di valore globale.

Insieme, cerchiamo di mobilitare i trilioni di dollari necessari per realizzare un futuro sostenibile. Gli investimenti di questa scala richiedono un cambiamento a livello di sistemi globali con un orientamento sostenibile predefinito attraverso mercati, industrie e filiere.

Le nostre missioni, la Terra Carta e la Astra Carta, forniscono traiettorie pratiche per il settore privato.

SMI crede che, con ambizione audace e leadership coraggiosa, possiamo cogliere una nuova era di prosperità globale che durerà per le generazioni a venire, che chiamiamo “La Storia di Crescita del Nostro Tempo”.