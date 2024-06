Lago annuncia la nomina di Gilberto Negrini a Ceo e di Daniele Lago a Presidente dell’azienda

Tra gli obiettivi del nuovo CEO, lo sviluppo e la crescita del brand sui mercati global

Lago, azienda leader nel settore del design e dell’arredamento, annuncia la nomina di Gilberto Negrini a nuovo Chief Executive Officer (CEO) e di Daniele Lago a Presidente.

Un’ampia esperienza nel settore del design e una profonda conoscenza delle sue dinamiche contraddistinguono la carriera di Gilberto Negrini, iniziata nel 2002 in Luceplan e proseguita in Foscarini e Cassina. Successivamente ha lavorato per oltre dieci anni in Kartell, fino a diventarne Amministratore Delegato, la stessa carica che ha poi ricoperto dal 2019 in B&B Italia Group SpA. Come nuovo CEO di Lago S.p.a. Negrini guiderà l’azienda nelle sue prossime sfide, che la vedranno particolarmente impegnata nel rafforzamento sui mercati esteri.

“Sono felice di intraprendere una nuova esperienza professionale in una realtà innovativa e dinamica come la Lago – ha dichiarato Gilberto Negrini – e di avere la possibilità di contribuire ad avviare un percorso di ulteriore crescita. Si tratta di un’azienda dall’identità ben definita e riconosciuta, che ha davanti a sé oggi importanti sfide, prima fra tutte lo sviluppo di nuovi mercati, in particolare all’estero. Il mio impegno sarà quello di iniziare subito a lavorare con tutto il team per poter raggiungere insieme gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

Daniele Lago va dunque a ricoprire la carica di Presidente, oltre a mantenere il ruolo di Head of Design dell’azienda: un nuovo assetto che lo vedrà presiedere ancora più attivamente i temi della visione e dell’innovazione. Per lui inizia un nuovo capitolo, dopo vent’anni al timone della Lago, durante i quali le sue intuizioni e la sua visione del design ne hanno plasmato il caratteristico DNA timeless, capace di allineare persone, natura e tecnologia e di portare l’azienda a divenire una delle realtà più importanti del settore del design e dell’arredamento.

“Abbiamo sempre immaginato la Lago come un treno a più motrici – ha commentato Daniele Lago – ed è proprio in quest’ottica che ci siamo scelti con Gilberto, che ha accettato la sfida di rendere Lago un brand ancora più forte nei mercati internazionali. Siamo fiduciosi che questa decisione ci darà maggiore propulsione per aumentare in maniera significativa la presenza sui mercati esteri, migliorando contestualmente le nostre performance generali. Gilberto ricoprirà il ruolo di Ceo e la nostra squadra farà di tutto per far sì che il suo inserimento diventi valore aggiunto per tutti. Il mio nuovo ruolo sarà quello di Presidente e quello della famiglia in seno all’azienda non cambierà in futuro: continueremo a mettere tutta la passione e l’amore necessario per raggiungere obiettivi importanti e rendere la Lago una squadra ancora più forte.”

Nata come impresa artigianale, Lago nel tempo ha saputo ritagliarsi una sua identità precisa diventando un marchio innovativo nel panorama del design italiano. Dal 2006 sotto la conduzione di Daniele Lago, fortemente orientata al design, l’azienda diventa una delle più interessanti rivelazioni degli ultimi anni. La visione allargata del design come disciplina che produce senso e non solo prodotti, in grado di innovare tutta la filiera, ha reso possibile l’affermazione di Lago come azienda all’avanguardia, capace di proporre nuove visioni e modelli per l’abitare. Più che prodotti, l’azienda progetta alfabeti e chiama il fruitore finale a utilizzarli, creando un design partecipativo, bottom-up, che si arricchisce delle energie che provengono dall’utente finale. Lago si propone di fare del design uno strumento di trasformazione sociale, per creare ambienti che entrino in risonanza con chi li vive. Prova concreta di questo intento è la creazione di una rete di luoghi e persone, Lago Design Network, in cui il design Lago migliora l’esperienza in luoghi come negozi e abitazioni, uffici e musei, ristoranti e alberghi, generando nuove relazioni e opportunità di business. Tutti questi luoghi sono connessi tra di loro dal potente motore digitale dell’azienda che conta su Facebook più di un milione di fan.