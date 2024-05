DiaSorin: ricavi ed ebitda adjusted del 1° trimestre 2024 in linea con la parte alta della guidance dell’esercizio 2024 

Ricavi: € 289 milioni (in linea con il 2023 “as reported”; +7% a tassi di cambio costanti, escludendo il covid e a parità di perimetro di consolidamento1). Ebitda adjusted: € 97 milioni, con un’incidenza sui ricavi pari al 34%

Il Consiglio di Amministrazione di DiaSorin S.p.A. (FTSE MIB: DIA) ha esaminato ed approvato i risultati economici e finanziari consolidati del 1° trimestre 2024.

Tabelle dei risultati

Commento dei risultati economici

RICAVI: € 289 milioni, in linea con il 1° trimestre 2023 “as reported”. A parità di perimetro1 ed escludendo il business COVID, i ricavi nel 1° trimestre 2024 sono cresciuti del 7% a tassi di cambio costanti rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, posizionandosi nella parte alta della guidance per l’esercizio 2024. Tale incremento è principalmente attribuibile all’ottima performance del business di immunodiagnostica, così come alla crescita di fatturato delle altre tecnologie.



Di seguito l’andamento dei ricavi delle diverse linee di business:

Immunodiagnostica ex-COVID: € 186 milioni, con un incremento di € 14 milioni pari al +8% (+9% a tassi di cambio costanti) rispetto al 1° trimestre 2023, grazie all’ottimo andamento delle vendite dei test CLIA.

Diagnostica molecolare ex-COVID: € 51 milioni, +1% (+2% a tassi di cambio costanti) rispetto al 1° trimestre 2023.

Licensed Technologies: a parità di perimetro di consolidamento1, i ricavi sono in crescita del +3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+4% a tassi di cambio costanti). Il risultato complessivo delle Licensed Technologies, che non incorpora più la componente Flow Cytometry a seguito della cessione del business avvenuta a febbraio 2023, è pari a € 43 milioni, in riduzione del 5% rispetto al 1° trimestre 2023.

COVID: € 9 milioni, in riduzione come da attese del -59% (a tassi di cambio correnti e costanti) rispetto al 1° trimestre 2023.

Di seguito l’andamento dei ricavi per area geografica commentato al netto del contributo dei prodotti COVID:

Nord America diretta: € 135 milioni, +6% (+7% a tassi di cambio costanti) rispetto al 1° trimestre 2023; a parità di perimetro di consolidamento1, l’incremento è stato pari a +8% (+9% a tassi di cambio costanti). Si segnala l’ottimo andamento del business di immunodiagnostica, conseguenza del successo della strategia ospedaliera, così come di quello della diagnostica molecolare e delle Licensed Technologies.

diretta: € 135 milioni, +6% (+7% a tassi di cambio costanti) rispetto al 1° trimestre 2023; a parità di perimetro di consolidamento1, l’incremento è stato pari a +8% (+9% a tassi di cambio costanti). Si segnala l’ottimo andamento del business di immunodiagnostica, conseguenza del successo della strategia ospedaliera, così come di quello della diagnostica molecolare e delle Licensed Technologies. Europa diretta : € 102 milioni, +6% (a tassi di cambio correnti e costanti) rispetto al 1° trimestre 2023. La crescita è stata guidata prevalentemente dal buon andamento del business immunodiagnostico, aiutato da un aumento dei volumi, e da quello delle Licensed Technologies. Il business molecolare, invece, risulta marginalmente negativo in valore assoluto.

: € 102 milioni, +6% (a tassi di cambio correnti e costanti) rispetto al 1° trimestre 2023. La crescita è stata guidata prevalentemente dal buon andamento del business immunodiagnostico, aiutato da un aumento dei volumi, e da quello delle Licensed Technologies. Il business molecolare, invece, risulta marginalmente negativo in valore assoluto. Resto del mondo: € 43 milioni, -4% (-3% a tassi di cambio costanti) rispetto al 1° trimestre 2023.

L’andamento di questa area geografica è stato negativamente impattato dal mutato perimetro di consolidamento1 e dall’andamento negativo dei mercati in cui Diasorin opera per il tramite di distributori; da segnalare la buona performance dei Paesi in cui Diasorin opera direttamente.

MARGINE LORDO ADJUSTED: € 191 milioni, in linea con il 1° trimestre 2023, nonostante la prevista riduzione delle vendite COVID e con un’incidenza sui ricavi del 66%, a conferma di quanto registrato nell’esercizio precedente.

EBITDA ADJUSTED: € 97 milioni, con un’incidenza sui ricavi pari al 34%, in linea con il 1° trimestre 2023.

EBIT ADJUSTED: € 74 milioni, sostanzialmente in linea con il 1° trimestre 2023 e con un’incidenza sui ricavi pari al 26%.

ONERI FINANZIARI NETTI: € 4 milioni (€ 6 milioni nel 2023); la riduzione rispetto al 1° trimestre 2023 è dovuta in particolare ai maggiori interessi attivi maturati sugli investimenti in strumenti per la gestione della liquidità e minori interessi passivi sul debito finanziario.

IMPOSTE: € 14 milioni, con un tax rate del 23%, in linea con quanto registrato nel 1° trimestre 2023.

UTILE NETTO ADJUSTED: € 59 milioni, incidenza sui ricavi pari al 20%, in linea con quanto registrato nel 1° trimestre 2023.

Commento dei risultati patrimoniali e finanziari

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO: -€ 749 milioni (-€ 776 milioni al 31 dicembre 2023). La variazione, pari a +€ 28 milioni, è principalmente imputabile alla generazione di cassa operativa nel 1° trimestre 2024.

FREE CASH FLOW: € 42 milioni al 31 marzo 2024 (€ 28 milioni al 31 marzo 2023). Parte della variazione rispetto all’esercizio precedente è attribuibile alla presenza di fenomeni non ricorrenti che avevano caratterizzato il 1° trimestre del 2023.

Principali fatti di rilievo del business

IMMUNODIAGNOSTICA:

Annuncio della sottomissione del test LIAISON® LymeDetect® per approvazione dell’FDA statunitense.

DIAGNOSTICA MOLECOLARE:

Avanzamento del progetto di dismissione della linea di business di diagnostica molecolare ARIES e del consolidamento della relativa base clienti sulla piattaforma LIAISON® MDX;

Ricezione dell’autorizzazione 510(k) da parte dell’FDA statunitense per il LIAISON PLEX®, la nuova piattaforma multiplexing Diasorin, e per il pannello respiratorio LIAISON PLEX® Respiratory Flex Assay;

Richiesta dell’autorizzazione 510(k) all’FDA statunitense per il LIAISON PLEX® Yeast Blood Culture Assay, il secondo pannello di diagnostica molecolare multiplexing per l’analizzatore LIAISON PLEX®.

LICENSED TECHNOLOGIES:

Assunzione del nuovo General Manager della linea di business “Luminex LTG”, professionista con pluriennale esperienza nel settore, per impostare ulteriori nuove strategie di crescita nel business delle Licensed Technologies, facendo leva sulla tecnologia proprietaria di Gruppo, riconosciuta come “best in class” in tutto il mondo.

Guidance per l’esercizio 2024 a tassi di cambio costanti 2023

Diasorin conferma la guidance per l’esercizio 2024:

RICAVI EX COVID: crescita tra +5% e +7% (ricavi COVID pari a circa € 30 milioni)

EBITDA ADJUSTED MARGIN: circa 32%-33%

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Piergiorgio Pedron, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che, sulla base della propria conoscenza, l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

I risultati del 1° trimestre 2024 verranno illustrati alla comunità finanziaria durante una conference call che si svolgerà venerdì 10 maggio 2024, alle ore 16:30 CET.



Le Slide di presentazione saranno rese disponibili nella sezione “Investitori – Financial Corner – Presentazioni” del sito internet della Società (www.diasorin.com) e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato eMarket STORAGE accessibile dal sito www.emarketstorage.com prima dell’inizio della conferenza.

In allegato: Prospetti contabili, non oggetto di revisione da parte della società incaricata della revisione legale contabile del Gruppo.

Allegati

Conto economico consolidato

Ricavi per tecnologia

Ricavi per area geografica

Stato patrimoniale consolidato

Rendiconto finanziario consolidato

Analisi della situazione economico-finanziaria del gruppo

Nel presente comunicato stampa sono presentati e commentati alcuni indicatori finanziari non definiti dagli IFRS. Tali indicatori, di seguito definiti, sono utilizzati per commentare l’andamento del business del Gruppo, in ottemperanza a quanto previsto dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 (DEM 6064293) e successive modifiche e integrazioni (Comunicazione Consob n. 0092543 del 3 dicembre 2015 che recepisce gli orientamenti ESMA/2015/1415).

Gli indicatori alternativi di performance elencati di seguito dovrebbero essere usati come un supplemento informativo rispetto a quanto previsto dagli IFRS per assistere gli utilizzatori della press release a una migliore comprensione dell’andamento economico, patrimoniale e finanziario del Gruppo, depurando i risultati degli elementi one-off relativi all’acquisizione ed integrazione Luminex, degli ammortamenti derivanti dalla Purchase Price Allocation, degli oneri derivanti dalla dismissione del business ARIES e degli oneri finanziari connessi al finanziamento dell’operazione, inclusivi dell’impatto fiscale.

Si segnala, inoltre, che il metodo di calcolo di tali indicatori adjusted potrebbe differire dai metodi utilizzati da altre società.

Indicatori Adjusted 1° trimestre 2024

Indicatori Adjusted 1° trimestre 2023

Andamento economico 1° trimestre 2024 e confronto con 1° trimestre 2023

