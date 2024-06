Cultura in crisi: una visione futura del patrimonio globale. Quale sarà la nuova sfida?

Cultura in crisi? L’importanza e il ruolo della cultura negli scenari di crisi e post crisi sono aumentati notevolmente negli ultimi anni, a causa dell’emergere di nuove forme di conflitti e dell’intensificarsi dei disastri. Verso una procedura standard e non un’opzione illuminata

Questo aumento di attenzione si è trasformato in campagne internazionali e in una risposta globale verso la protezione del patrimonio, la salvaguardia dell’identità delle comunità e delle espressioni culturali, nonché il controllo dei traffici e delle attività illecite. Il patrimonio globale è l’eredità culturale e naturale dell’umanità proveniente dal passato, dal nostro presente e da ciò che trasmettiamo alle generazioni future.

La ricerca sul patrimonio globale è parte integrante della nostra intera comunità

Concentrandosi sullo sviluppo di sistemi di gestione intelligenti e sostenibili per preservare il nostro patrimonio culturale, approcci di ricerca progressisti possono preparare i siti del patrimonio nazionale e internazionale alle sfide future attraverso un’innovazione di ricerca sostenibile e basata sulla chiarezza.

Il ruolo della scienza e della tecnologia

La scienza e la tecnologia saranno sempre più al centro della ricerca nelle scienze, nella gestione e nello sviluppo del patrimonio, consentendoci di collaborare con una vasta rete di governi, musei, enti di beneficenza, organizzazioni del patrimonio, università e istituzioni culturali. Questa attenzione e determinazione consentirà di influenzare e modellare la visione futura, le tecnologie e le politiche della cultura e del patrimonio a livello globale e di ampliare l’ambito della ricerca nelle aree tematiche dell’arte, dell’architettura, del design, della scienza e della storia.

Perciò, diventa indispensabile esplorare approcci innovativi alla gestione e alla tutela del patrimonio culturale; comprendere e riflettere su come sono state modellate le risposte alle crisi degli ultimi anni. Sarà utile studiare nuove strategie che rispondono alla crisi su vasta scala ed esplorare il grado in cui il patrimonio culturale può rappresentare una via per affrontare le questioni ambientali, economiche e sociali in tutto il mondo.

La protezione del patrimonio culturale non riguarda solo il passato

La protezione del patrimonio culturale riguarda in modo vitale il presente e fornisce uno spazio per riflettere, interrogarsi e modellare nuove narrazioni per il futuro. Indispensabile sarà il contributo di professionisti della cultura, del patrimonio e esperti di innovazione tecnologica al fine di esaminare il valore contemporaneo e la rilevanza del patrimonio culturale e il suo ruolo nell’esplorazione dell’identità culturale, nella creazione di dialogo e nell’impatto su un cambiamento sociale più ampio. Inoltre, esplorare progetti di conservazione del patrimonio in cui le diverse esigenze delle persone, dell’ambiente e delle diverse culture ed esplorare gli approcci adottati per riequilibrare queste emergenze.

L’importanza del dialogo e della conoscenza ereditata

In un periodo di rapidi cambiamenti nel campo del patrimonio, il dialogo con coloro che lavorano per affrontare questioni in evoluzione, riposizionando i loro approcci alla gestione del patrimonio e cercando metodologie nuove e innovative per raggiungere i loro obiettivi, può risultare strategico. La condivisione della conoscenza ereditata, la documentazione della memoria e la conseguente creazione di narrazioni culturali svolgono tutti un ruolo vitale nella protezione del patrimonio.

“E se ora se dicessi che tutti noi speriamo sinceramente e profondamente che questo approccio diventi una procedura standard e non un’opzione illuminata…“