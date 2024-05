Intesa Sanpaolo e Chora Media: podcast per un Caravaggio dimenticato e altre storie

Quattro episodi per scoprire il “dietro le quinte” della storia dell’arte: un Caravaggio dimenticato e il caveau di una banca trasformato in rifugio per le opere durante la seconda guerra mondiale



Dietro tele, sculture ed edifici si nascondono storie affascinanti che svelano dettagli nascosti della nostra storia. Di questo tratta la nuova serie podcast di Chora Media e Intesa Sanpaolo realizzata con il supporto della direzione Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo in esclusiva per Intesa Sanpaolo On Air. A narrare la voce dello storico dell’arte Jacopo Veneziani.

Quattro episodi interessanti ci introducono nelle vicissitudini dell’ultima opera di Caravaggio, “dimenticata” per oltre un secolo prima di essere riscoperta a Napoli, e quelle della breve ma intensa vita del pittore Cesare Breveglieri. Inoltre, le storie di luoghi dall’incredibile fascino, come quella del caveau nella sede di Intesa Sanpaolo in via Verdi a Milano, un vero e proprio forziere che ha protetto decine di opere durante i giorni bui della Seconda Guerra Mondiale. Il podcast si conclude infine con il racconto delle importantissime attività di restauro del progetto “Restituzioni”.



Primo episodio



Titolo: L’ultimo Caravaggio

Sembra impossibile, ma anche un’opera di Caravaggio può cadere nell’oblio. È quello che è successo al Martirio di Sant’Orsola, quadro dipinto nel 1610 da Michelangelo Merisi (vero nome di Caravaggio) a Napoli, poche settimane prima della sua morte. Il quadro venne prima portato a Genova dal nobile che l’aveva acquistato, e più di due secoli dopo venne riportato a Napoli per questioni ereditarie. Da quel momento in poi, però, cadde nel dimenticatoio, fino a che nel 1980 vennero trovate delle lettere che ristabilirono la verità…

Secondo episodio



Titolo: Lettere da Parigi

Ci sono un sacco di perle che necessitano di approfondimenti, per essere riconosciute, e artisti che hanno portato avanti la propria passione anche in tempi difficili. Cesare Breveglieri, pittore Lombardo nato nel 1902 e morto nel 1948, è uno di questi. Veniva da una famiglia povera e, grazie a una borsa di studio indetta dalla Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, potè vivere a Roma, Firenze e nella Parigi degli anni ’30.

La sua storia – ricostruita grazie alla voce della figlia Luisa – è un’occasione per sottolineare

che spesso i giovani artisti, oggi come cento anni fa, hanno bisogno di tutto il sostegno

possibile.

Terzo episodio



Titolo: Il caveau

A Milano, in via Verdi, a pochi passi dal teatro alla Scala, c’è un edificio dall’aria severa, discreta. Si tratta del Palazzo delle Colonne, inaugurato nel 1941, sede dell’allora Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde. La parte più interessante di questa costruzione, però, si trova sottoterra: è un caveau sotterrano, che durante la seconda guerra mondiale è stato usato come rifugio per mettere al riparo decine di opere d’arte dai bombardamenti. Persone come Fernanda Wittgens hanno rischiato in prima persona per proteggere non solo il patrimonio artistico italiano, ma anche le persone che durante gli anni bui del fascismo

venivano perseguitate.

Quarto episodio



Titolo: Restituire

Durante uno scavo in Calabria, all’inizio del ‘900, l’archeologo Paolo Orsi e i suoi uomini trovarono 186 frammenti che, un tempo, componevano una statua. Immaginate di comporre un puzzle senza sapere qual è la figura che otterrete alla fine: ecco, Orsi e i suoi uomini, più di cento anni fa, si cimentarono in un’impresa simile. Il risultato è lo splendido gruppo scultoreo conosciuto come Cavaliere di Marafioti. Più a nord, nella sede di Vicenza delle Gallerie d’italia, si trova un’altra scultura molto più recente ma altrettanto incredibile. Si chiama La caduta degli angeli ribelli, e la sua bellezza è stata resa accessibile a tutti e a tutte.



Chi è Jacopo Veneziani

Jacopo Veneziani, storico dell’arte e divulgatore, ha vissuto otto anni a Parigi, dove ha ottenuto un dottorato in storia dell’arte all’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nel 2020 ha pubblicato Divulgo, nel 2021 Simmetrie e nel 2023 La Grande Parigi. 1900-1920: il periodo d’oro dell’arte moderna. Ha curato per tre anni la rubrica settimanale dedicata alla storia dell’arte all’interno del programma «Le parole della settimana» (Rai3) ed è ora ospite fisso del programma «In altre parole» (La 7) condotto da Massimo Gramellini. Insegna “Comunicare l’arte” all’università IULM di Milano ed è presidente della Galleria Ricci Oddi (Piacenza).

Intesa Sanpaolo On Air è la piattaforma podcasting del Gruppo Intesa Sanpaolo che raccoglie

voci, storie e idee su futuro, sostenibilità, inclusione e cultura con più di 135 serie pubblicate, 15

milioni di ascolti solo nel 2023, oltre 30 milioni dal go-live di maggio 2020 e il 60% di ascoltatori

che ritorna a fruire delle rubriche presenti.