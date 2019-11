Comitato San Siro: ristrutturare lo stadio si può e costa meno

Il Comitato di Coordinamento San Siro ha raccolto il parere di autorevoli esperti: rifare il Meazza anzichè costruire uno stadio nuovo costerebbe la metà ed eviterebbe la cementificazione del quartiere.

Ristrutturare lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, senza abbatterlo per costruirne uno nuovo (e rivoluzionare il quartiere di San Siro), come vorrebbero Inter e Milan e come sembra disposto ad accettare il sindaco Beppe Sala, si può. Ne è convinto il Comitato di Coordinamento San Siro, l’associazione dei cittadini della zona che nei giorni scorsi ha organizzato una tavola rotonda raccogliendo i pareri di diversi esperti, alcuni dei quali hanno già anche lavorato sulla struttura del Meazza e dunque lo conoscono a fondo. Sono intervenuti tra gli altri l’architetto Jacopo Mascheroni e l’ingegner Riccardo Aceti, mentre i pareri sulla staticità della struttura del Meazza sono stati presentati dall’ingegner Roberto Fogazzi e dal professor Franco Mola.

La conclusione è stata, riporta una nota del Comitato, che il Meazza si può ristrutturare a fondo per renderlo l’unico stadio efficiente ed efficace, senza quindi bisogno di costruirne uno nuovo accanto o peggio ancora avere due stadi. La ristrutturazione, secondo quanto stimato dai tecnici coinvolti dal Comitati, costerebbe la metà di quanto dicono le squadre, i tempi sarebbero più contenuti, il campionato potrebbe continuare, i posti premium sarebbero assicurati e ugualmente verrebbero introdotti tutti i servizi e gli optional che richiedono i grandi stadi moderni. In più – cosa non da poco – il Meazza manterrebbe la sua fisionomia iconica che lo ha reso famoso nel mondo.

“Con questa tavola rotonda cambia lo scenario sul tema dello stadio San Siro. E da domani la questione San Siro non sarà più la stessa – ha detto Enrico Fedrighini, assessore all’ambiente del Municipio 8 -. Il discorso come è stato presentato deve ora entrare a Palazzo Marino”. “Il nostro comitato – ha aggiunto Gabriella Bruschi, presidente del Coordinamento (leggi il suo intervento su FIRSTonline) – vuole portare avanti un discorso più ecologico rispetto ai progetti presentati dalle due squadre. Gli interventi della tavola rotonda hanno dimostrato che si può benissimo ristrutturare lo stadio Meazza a fondo, mantenendo anche la sua iconicità che l’ha reso famoso in tutto il mondo. Ciò significa che cade la necessità di avere un altro stadio e tanto meno due stadi, significa risparmio di suolo, risparmio di soldi, tempi contenuti”.

“Se il Meazza resta – ha aggiunto Bruschi -, va da sé che l’area attorno resta libera e le due squadre posso costruire ciò che loro ritengono essere il loro vero business, senza stravolgere la zona con troppa cementificazione. E le squadre si porterebbero a casa l’orgoglio e il merito di presentare al mondo uno stadio non solo efficiente e moderno, ma anche uno stadio-icona”.