Comesvil si rafforza con il fondo Auctus che acquista il 65%: Unicredit banca finanziatrice

Comesvil, uno dei principali player italiani nel settore del segnalamento ferroviario e nel comparto delle TLC per il railway, ha chiuso un’operazione con il fondo di private equity tedesco-italiano Auctus Partners che ha acquisito il 65% della società. L’operazione è stata sostenuta da UniCredit che ha agito come banca finanziatrice e da Iniziativa, financial advisor e coordinator dell’operazione in collaborazione con lo studio Gianni & Origoni.

Per Comesvil si tratta di un rafforzamento strategico

Con questa operazione la società napoletana punta a un rafforzamento strategico, a una crescita sui mercati internazionali e a un ulteriore rafforzamento del profilo tecnologico ed innovativo, dice una nota.

“L’ingresso di Auctus è finalizzato a consentire a Comesvil di continuare a crescere e di ‘managerializzarsi’ ulteriormente”, ha detto l’AD di Comesvil Enzo Greco che manterrà la conduzione strategica ed operativa della società nei prossimi anni. “L’obiettivo è quello di rafforzarsi sia attraverso una crescita per linee interne, investendo su innovazione e R&S, che per linee esterne, anche con l’integrazione in Comesvil di realtà solide e presenti sia in ambito internazionale che in quello nazionale, con un focus forte su imprese che possano rafforzare la capacità di progettazione, di gestione di tecnologie evolute e di implementazione, installazione e manutenzione a valore aggiunto delle infrastrutture ferroviarie”

Comesvil, che ha chiuso il 2022 con un volume d’affari in crescita di circa il 35% rispetto al 2021 ed un portafoglio ordini di oltre 5 volte il fatturato, vanta un’importante presenza internazionale con una controllata in Arabia Saudita, e sedi operative in Danimarca e Emirati Arabi. La società gestisce inoltre cantieri in Europa, Asia e America. Auctus è stata affiancata da ADVANT NCTM per gli aspetti legali e da PwC per gli aspetti finanziari e fiscali