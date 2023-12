Collezionismo, arte contemporanea e post-war in vendita da Christie’s dal 4 al 14 dicembre

First Open, è una vendita online di Christie’s che presenta un’eccezionale selezione di opere d’arte contemporanee e del dopoguerra, aperta alle offerte dal 4 al 14 dicembre 2023.

I punti salienti della vendita includono opere di una vasta gamma di talenti del dopoguerra fino ad oggi, tra cui Kenneth Noland, Gerhard Richter, Sam Gilliam, Yoshitomo Nara, solo per citarne alcuni. La vendita offre anche una serie di opere di star molto ambite del mercato dell’arte che hanno stabilito prezzi record nel corso del 2023, tra cui Lynne Drexler, Agnes Martin e Richard Estes. Con stime che vanno da $ 400 a $ 150.000, la First Open Sale offre una vasta panoramica dell’arte del XX e XXI secolo sia per collezionisti nuovi che esperti. Il top lot della vendita è Rushing, un dipinto del 1969 di Kenneth Noland (stima: $ 150.000 – 200.000).

Un altro fantastico pezzo forte della vendita è un ritratto di Ernie Barnes del 1964

È il ritratto del famoso giocatore di football Matt Snell, running back dei New York Jets e acclamato atleta degli anni ’60. Barnes ha dipinto il ritratto su commissione del proprietario dei Jets, Sonny Werblin, come regalo per commemorare il titolo di Rookie of the Year dell’American Football League del 1964 di Snell. L’anno successivo, nel 1965, Werblin acquistò per i Jets un altro grande giocatore, il quarterback Joe Namath. Questo dicembre è la prima volta che l’opera apparirà all’asta. Ulteriori punti salienti della vendita includono due opere di Larry Rivers provenienti dalla tenuta di Betty Weisberger, un suo ritratto (stima $ 20.000 – 30.000) e Drug Store II (stima: $ 60.000-80.000). Ci saranno anche due lotti donati a beneficio del Fondo filantropico turco, dagli artisti Angela Lane e Ryan Schneider. La vendita include inoltre un’opera d’arte digitale di Diana Sinclair, l’artista inaugurale per il lancio di Christies 3.0. L’opera è una fotografia fisica in cianotipia stampata su stoffa e incorniciata, con una fotografia digitale di accompagnamento coniata su catena. Anche le opere d’arte provenienti da collezioni stimate comprendono gran parte della vendita, tra cui LA Cool: proprietà della collezione Laura Lee Stearns, proprietà della tenuta di Norman Lariviere, collezione Orange Blossom e altro ancora. Alcuni punti salienti saranno esposti al Christie’s Rockefeller Center a partire dal 1 dicembre insieme alla mostra Luxury and Design Week; la vendita completa sarà in mostra dal 9 al 13 dicembre 2023.