Circular economy: da Intesa e Bei 1 miliardo per Midcap e Pmi

L’accordo prevede due nuove linee di credito per un valore complessivo di 500 milioni di euro – A queste risorse Intesa Sanpaolo aggiungerà fondi propri di pari importo – Particolare attenzione agli investimenti in progetti legati alla circular economy

Un miliardo di euro alle imprese Midcap e Pmi italiane, con particolare attenzione agli investimenti in progetti legati alla circular economy. Questo il nuovo programma di finanziamenti previsto da Intesa Sanpaolo e Banca Europea per gli Investimenti, che hanno rinnovato la loro collaborazione.

L’accordo prevede due nuove linee di credito per un valore complessivo di 500 milioni di euro. A queste risorse Intesa Sanpaolo aggiungerà fondi propri di pari importo, portando il plafond complessivo a un miliardo di euro.

Nel dettaglio, il primo finanziamento ammonta a 250 milioni ed è messo a disposizione dalla Bei per finanziare le imprese Midcap, quelle che, a livello consolidato, contano tra i 250 e i 3 mila dipendenti. Le risorse saranno rese disponibili tramite l’intermediazione di Mediocredito Italiano, la banca del Gruppo Intesa Sanpaolo specializzata nel sostegno allo sviluppo delle imprese. I prestiti potranno finanziare progetti sia nuovi sia in corso e non ancora ultimati, di importo non superiore ai 50 milioni di euro, con durata massima di 12 anni. Gli interventi sono destinati ad aziende attive in tutti i settori produttivi (agricoltura, artigianato, industria, commercio, turismo e servizi), ma sono esclusi i progetti di puro investimento finanziario e/o immobiliare. Mediocredito Italiano si impegna a fornire prestiti di importo pari a quelli di Bei, portando il totale delle risorse disponili per le aziende Midcap a 500 milioni di euro e impegnandosi a trasferire alle imprese destinatarie dei prestiti le condizioni vantaggiose del funding Bei.

La seconda linea di credito è una novità per il mercato italiano: un Framework Loan per interventi nell’ambito della circular economy dedicato a Pmi e Midcap innovative attive nel settore manifatturiero, nell’agricoltura, nel settore energetico e nella gestione dei rifiuti. Anche in questo caso, Mediocredito Italiano duplicherà il plafond di 250 milioni della Bei con altri 250

milioni di euro a valere sul Plafond Circular Economy da 5 miliardi di euro previsto dal Piano di Impresa 2018-2021 del Gruppo. Saranno finanziati progetti di economia circolare, nuovi o già in corso, selezionati in collaborazione col Team Circular Economy di Intesa Sanpaolo Innovation Center. I prestiti, della durata massima di 12 anni, potranno essere utilizzati per finanziare progetti fino a 50 milioni di euro, coprendo fino al 50% dei costi complessivi.