Cile, Pil +7% grazie ai vaccini e alla Cina

Il contesto imprenditoriale rimane uno dei migliori della regione, sostenuto da istituzioni solide e bassa corruzione. Però il Cile dipende ancora troppo dall’export cinese e soprattutto dal rame, che vale oltre il 40% dell’export e il 10% del PIL

Nell’ottobre 2019 sono scoppiate in Cile massicce rivolte sociali, a causa di una profonda frustrazione da parte della popolazione di fronte a disuguaglianze, costi della vita in aumento e accesso ai servizi pubblici. Una delle richieste chiave dei manifestanti era quella di riformare la vecchia costituzione dell’era Pinochet, accusata di aver radicato le disuguaglianze mettendo sotto il controllo privato sanità, istruzione, alberghiero e pensioni. Alla fine, il governo ha ceduto e ha annunciato un referendum per cambiare la costituzione, tenutosi nell’ottobre 2020, con un’affluenza alle urne del 51% della popolazione, di cui il 78% ha votato a favore. Il processo di riscrittura e approvazione della nuova costituzione durerà fino al 2022 e pone molte sfide: questo si aggiunge all’incertezza politica, che potrebbe pesare sulle prospettive economiche e sul sentiment dei mercati finanziari.

Dai dati pubblicati da Atradius, nel 2020 il GPD si è contratto del 6%, a causa dell’impatto negativo delle condizioni meteorologiche sull’estrazione mineraria, della disputa commerciale tra USA e Cina, dei disordini sociali in corso e della pandemia di coronavirus. Tuttavia, dal terzo trimestre del 2020 è iniziato un rimbalzo e nel corso di quest’anno si prevede l’economia crescere del 7%, aiutata da un rapido processo di vaccinazione. Le esportazioni e i prezzi del rame sono nuovamente aumentati e si prevede che i consumi privati cresceranno di oltre l’8%. Nel frattempo, gli investimenti fissi reali aumenteranno di circa l’8,5%, mentre l’inflazione rimane entro il target della Banca Centrale del 2-4%.

L’economia cilena dipende ancora fortemente dalle esportazioni di rame (oltre il 40% dei proventi da esportazione e il 10% del PIL) e dalla domanda cinese, che rappresenta oltre il 30% dell’export. Tuttavia, a causa delle riforme fiscali, la dipendenza delle entrate pubbliche dagli utili in rame è diminuita, da oltre il 25% al 10% nell’ultimo decennio. Inoltre, destinazioni di esportazione diversificate attraverso una vasta rete di accordi commerciali con l’estero mitigano il rischio commerciale. Nel frattempo, il settore dei servizi rappresenta oltre il 60% del PIL. Mentre il Cile è altamente integrato nei mercati finanziari globali, l’elevato stock di investimenti in portafoglio verso l’interno da parte di non residenti (oltre il 250% delle riserve ufficiali) lo rende vulnerabile ai cambiamenti del sentiment del mercato.

Il settore bancario cileno è prevalentemente di proprietà di banche straniere (circa il 60%). A seguito dell’adozione di una legge bancaria nel 2019, il quadro normativo è stato allineato a Basilea III nel marzo 2021. Le riserve di capitale sono adeguate e la qualità del credito è buona, riflettendo pratiche di prestito prudenti. I crediti deteriorati sono rimasti a livelli ridotti negli ultimi anni (circa il 2% in media) e sono interamente accantonati. La principale vulnerabilità è l’esposizione ai cambiamenti del sentiment del mercato, dal momento che il settore è un debitore esterno netto e i depositi non coprono completamente i prestiti. Tuttavia, la dipendenza dai finanziamenti interbancari all’ingrosso esterni è bassa, visto che le banche si conentrano su finanziamenti nazionali (principalmente fondi pensione privati).

Al fine di mitigare l’impatto economico della pandemia, la Banca Centrale ha ridotto il tasso di interesse di riferimento di 125 punti base al minimo storico dello 0,5% e ha adottato misure a sostegno delle linee di credito sia per i consumatori che per le imprese all’inizio del 2020; le misure fiscali a sostegno dell’economia ammontavano a circa l’8,5% del PIL. Pertanto, il disavanzo di bilancio è aumentato al 7,4% del PIL nel 2020 e rimarrà elevato nel 2021 e nel 2022 (rispettivamente a circa il 6% del PIL e al 4,5% del PIL), poiché la spesa pubblica si manterrà su livelli elevati. Il governo ha istituito un cosiddetto piano di investimenti “Paso a Paso: Chile se Recupera” (il Cile recupera passo dopo passo), un piano di investimenti del valore di 12 miliardi di dollari per spesa sociale, creazione di posti di lavoro e investimenti infrastrutturali. La struttura del debito pubblico (in aumento quest’anno al 40% del PIL) rimane a basso rischio, in quanto la maggior parte è denominata in peso (77%) e detenuta a livello nazionale (72%; cioè fondi pensione) con scadenze a lungo termine, attenuanti valutarie e rischi di rifinanziamento.

La resistenza agli shock dell’economia rimane forte, date le politiche macroeconomiche prudenti, un regime credibile di orientamento all’inflazione da parte della Banca Centrale, un solido settore bancario, l’uso di coperture naturali e finanziarie e abbondanti riserve (compresi i risparmi fiscali nei due fondi pubblici di sviluppo sostenibile). Il tasso di cambio flessibile funge da efficace ammortizzatore, mitigando l’impatto dei prezzi del rame e la volatilità della domanda esterna. Inoltre, al fine di superare la volatilità legata alla pandemia e aumentare il sentiment del mercato, il Cile ha ricevuto dal FMI una linea di credito flessibile (FCL) di due anni incondizionata pari a 24 miliardi, uno strumento fornito solo ai paesi dotati di solidi quadri di politica macroeconomica.

Il contesto imprenditoriale cileno rimane uno dei migliori della regione, sostenuto da istituzioni solide, bassa corruzione e politiche macroeconomiche efficaci. E un buon accesso al capitale estero e nazionale da parte delle imprese locali riduce i rischi di rifinanziamento. Il Cile ha 30 accordi bilaterali e multilaterali di libero scambio con più di 60 paesi, che coprono la maggior parte delle maggiori economie del mondo, tra cui Usa, UE, Cina, Giappone, Canada e Australia. Il Cile ha recentemente ratificato accordi bilaterali con Brasile (principale partner commerciale in America Latina) ed Ecuador, vantaggiosi per l’integrazione regionale e la crescita economica a lungo termine. Attualmente, i settori che offrono le maggiori opportunità sono l’agricoltura, il packaging e i prodotti farmaceutici. La domanda di macchinari e tecnologie legate all’industria è in aumento, offrendo opportunità agli esportatori di tali segmenti.