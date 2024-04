Cdp lancia un nuovo Yankee bond da 1,5 miliardi di dollari, domanda record a 9,9 miliardi

A un anno di distanza dal debutto Cdp è tornata sul mercato dei capiali Usa. Ordini peri a 7 volte l’offerta provenienti da 190 Paesi

A un anno di distanza dal debutto, Cassa Depositi e Prestiti torna sul mercato dei capitali statunitense con un nuovo Yankee Bond da 1,5 miliardi di dollari destinato agli investitori istituzionale

Cdp lancia un nuovo Yankee bond

Si tratta, nel dettaglio, di un’emissione obbligazionaria denominata in dollari, la seconda per Cdp, destinata agli investitori istituzionali residenti sia negli Stati Uniti d’America che in altre geografie, per un ammontare complessivo pari a 1,5 miliardi di dollari.

L’emissione ha registrato da parte dei mercati finanziari un interesse senza precedenti nella storia di Cdp, con ordini che hanno superato i 9,9 miliardi di dollari, pari a quasi 7 volte l’offerta, provenienti da circa 190 investitori.

A fare la parte del leone sono stati gli investitori esteri che hanno sfiorato l’80% dell’allocazione finale, con circa il 55% di investitori statunitensi.

Le caratteristiche del bond

Il bond ha una cedola annua lorda pari a 5,875% e una scadenza di 5 anni. Il rating dei titoli è atteso pari a BBB per S&P e BBB per Fitch.

“Attraverso questa operazione, Cdp conferma la sua capacità di attrarre capitali esteri, consolidando la sua presenza sui mercati finanziari internazionali, in linea con la sua strategia di diversificazione delle fonti di raccolta e di ampliamento della base investitori”, spiega la società, che aggiunge: “l’emissione consente al gruppo Cdp di rafforzare al contempo la sua attività a sostegno delle esportazioni delle imprese italiane, anche attraverso il canale dell’export finance.

L’operazione ha coinvolto un sindacato di banche, nell’ambito del quale hanno agito, in qualità di joint bookrunners: Bnp Paribas, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, Imi-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Santander Corporate & Investment Banking, Société Générale Corporate & Investment Banking e Unicredit. BofA Securities e Goldman Sachs International hanno agito anche in qualità di Global Coordinators dell’operazione.