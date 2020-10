Cdp: ecco la nuova proposta per Autostrade

L’offerta prevede che Cdp nomini presidente e ad di Aspi – Ad affiancarla nell’offerta i fondi stranieri Blackstone e Macquarie – Prevista una due diligence di 10 settimane

Il Consiglio d’amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti ha dato mandato alla controllata Cdp Equity affinché presenti un’offerta dettagliata per l’88,06% di Autostrade per l’Italia detenuto da Atlantia. Il pacchetto comprende una proposta di accordo (memorandum of understanding) “volto a identificare i principali termini e condizioni relativi all’operazione prospettata”. È quanto comunica Cdp in una nota diffusa questa mattina.

Nel dettaglio, a presentare l’offerta sarà BidCo, una newco formata Cdp Equity come socio di maggioranza al 40% e dai fondi stranieri Blackstone e Macquarie (il primo statunitense, il secondo australiano), “inizialmente” con il 30% ciascuno. L’operazione prevede il possibile ingresso di altri investitori italiani nella compagine azionaria di BidCo. In base ai termini dell’offerta, inoltre, Cdp nominerà il presidente e l’amministratore delegato sia di BidCo che di Aspi.

“A valle dell’offerta già inviata lo scorso 19 ottobre”, che è stata respinta da Atlantia, il consorzio ha compiuto “uno sforzo significativo per approfondire gli aspetti valutativi – si legge ancora nella nota – coinvolgendo numerosi team di lavoro composti da professionisti specializzati nel settore delle concessioni autostradali e consulenti di levatura internazionale”.

La proposta conferma la forchetta di prezzo già indicata in precedenza, ma “sottopone un’offerta ancor più dettagliata che, se accolta, porterà all’individuazione di termini, condizioni e prezzo definitivi dell’operazione, a seguito di una due diligence di dieci settimane”.

Un primo riscontro sugli esiti della due diligence è previsto dopo quattro settimane. Inoltre, se i soci di minoranza di Aspi vorranno vendere le loro azioni, il consorzio potrà acquistare fino al 100% della società.

“L’offerta oggi inviata si colloca nel solco di quanto prospettato da Atlantia e Aspi nella lettera al Governo del 14 luglio scorso – conclude la nota – ed è coerente con la mission di Cdp di sostenere stabilmente e nel lungo termine le infrastrutture strategiche. La presenza di Cdp è anche funzionale al presidio di un consistente piano d’investimenti per l’ammodernamento della rete autostradale, l’accelerazione dei programmi di manutenzione e la promozione della logistica integrata e delle soluzioni a favore della mobilità sostenibile”.