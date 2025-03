Cdp e Ico: partnership per l’edilizia sociale e lo sviluppo delle imprese

Cassa Depositi e Prestiti e Istituto di Credito Ufficiale spagnolo siglano un’intesa per sostenere edilizia sociale e Pmi in Italia e Spagna. L’accordo rafforza la cooperazione sui programmi europei e investimenti strategici

L’amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), Dario Scannapieco, e il Presidente dell’Istituto di Credito Ufficiale spagnolo (Ico), Manuel Illueca, hanno firmato un accordo di collaborazione tra le due istituzioni finanziarie. L’obiettivo principale dell’intesa è sostenere progetti e investimenti strategici, con un focus particolare sull’edilizia sociale e sullo sviluppo delle imprese italiane e spagnole. Inoltre, la cooperazione si estenderà alla promozione dei Programmi Europei, tra cui InvestEU.

La firma dell’accordo è avvenuta nell’ambito dell’incontro bilaterale presso l’Istituto Universitario Europeo di Firenze, a margine della conferenza annuale “Financing Growth and Innovation in Europe: Economic and Policy Challenges”, organizzata da Banca d’Italia e dalla Florence School of Banking and Finance; l’evento ha rappresentato un momento di confronto tra esponenti del mondo accademico e finanziario europeo, offrendo l’opportunità di discutere le sfide del finanziamento dell’innovazione nell’Unione Europea.

A testimonianza dell’impegno verso l’edilizia sociale, le delegazioni di Cdp e Ico hanno visitato il progetto “Osteria Social Club” a Firenze, un’iniziativa avviata cinque anni fa che offre soluzioni abitative a oltre 80 famiglie grazie a un sistema di affitti calmierati.

Investimenti e prospettive per la crescita sostenibile

L’accordo tra Cdp e Ico definisce un quadro di collaborazione per sostenere investimenti su larga scala, con particolare attenzione all’edilizia sociale e allo sviluppo delle Pmi nei due Paesi. L’intesa mira anche a incentivare l’utilizzo di forme alternative di finanziamento per progetti di rilevanza internazionale, sfruttando le opportunità offerte dai programmi europei e dal ruolo delle due istituzioni come partner attuatori dell’Unione Europea.

Un ulteriore elemento chiave della collaborazione riguarda lo scambio di esperienze e competenze, con l’organizzazione di visite e programmi di formazione per i professionisti delle due istituzioni. Questo approccio favorirà una maggiore sinergia operativa e lo sviluppo di nuove strategie condivise per affrontare le sfide economiche future.

Cdp e Ico rafforzano così una cooperazione già consolidata, che le vede attive anche all’interno dell’Elti (European Long-Term Investors Association), associazione che riunisce le Casse Depositi e Prestiti europee. Attraverso questa sinergia, entrambe le istituzioni puntano a promuovere la sostenibilità, la digitalizzazione e l’edilizia accessibile, settori strategici per la crescita economica e sociale in Italia e Spagna.