Castagneto Banca 1910 verso il miglior bilancio di sempre. Il Dg Mannari: “Siamo innovativi e inclusivi”

Record di utili nel 2023 per Castagneto Banca 1910, banca locale leader della costa tirrenica della Toscana, che punta ad essere una “banca innovativa e insieme inclusiva”

“Ci avviamo a chiudere il 2023 con il miglior bilancio di sempre della nostra banca”: lo ha anticipato Fabrizio Mannari, il Direttore generale di Castagneto Banca 1910, banca locale leader della costa tirrenica della Toscana e unica Bcc della regione aderente a Cassa Centrale Banca, concludendo il convegno “Scenari d’autunno 2023: l’economia, la tecnologia, la politica” che si è tenuto nei giorni scorsi alle Terme di Pisa. Mannari (nella foto) ha spiegato che l’aumento dei tassi della Bce ha ridato smalto al margine d’interesse e all’utile netto della banca di Castagneto Carducci che sfiorerà quest’anno i 14 milioni di euro, poco meno del doppio dell’utile dell’anno scorso. L’adesione alla seconda holding nazionale delle Bcc, la Cassa Centrale Banca, è inoltre valsa a dare ulteriore stabilità e più solidità patrimoniale alla banca, che negli ultimi decenni non ha mai chiuso un bilancio in perdita e che, con 180 dipendenti di età inferiore alla media delle banche italiane e la presenza in 4 province e 50 Comuni della Toscana, intermedia 3 miliardi euro e ha pochissime sofferenze.

“Il bilancio 2023 aumenta la nostra redditività ma soprattutto premia un modello di banca sana che è al tempo stesso innovativo e inclusivo. Non abbiamo paura delle nuove tecnologie e dell’Intelligenza artificiale – ha aggiunto Mannari – ma non ci dimentichiamo mai che al centro della nostra attività ci sono le persone, i nostri dipendenti e i nostri clienti, con l’occhio al sostegno e allo sviluppo del territorio dove operiamo”. Prossimamente Castagneto Banca 1910 aprirà altri due sportelli.